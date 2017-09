Politik Sulzbach-Rosenberg

20.09.2017

Die Tendenz zeigt nach unten, die Polizei geht davon aus, dass es heuer weniger Straftaten als im Vorjahr sein werden. Kein Grund zur Besorgnis also.

Für 2017 haben wir eine deutlich rückläufige Tendenz. PI-Leiter Michael Kernebeck über Wohnungseinbrüche

Michael Kernebeck, Leiter der Polizeiinspektion, und sein Stellvertreter Peter Krämer, legten dem Stadtrat am Dienstagnachmittag den Sicherheitsbericht vor. Mit einer Häufigkeitszahl (Straftat je 1000 Einwohner) von 43,1 liegt die Stadt Sulzbach-Rosenberg über dem bayerischen Schnitt von 47,8. Bei der Aufklärungsquote schätzte der PI-Leiter, das sie gleichbleiben wird. Im Inspektionsbereich lag sie 2016 bei 65,8 Prozent. "Da sind wir sehr auf Durchschnittsniveau", so Kernebeck. Bei den Gewaltdelikten sank die Zahl der Fälle im Stadtgebiet von 38 im Jahr 2015 auf 22 im vergangenen Jahr. Bei der Straßenkriminalität seien Sachbeschädigungen das häufigste Delikt. Dieser Bereich umfasst Fassadenschmierereien genauso wie das Abtreten von Außenspiegeln. Bei den Diebstählen machten 2016 die einfachen Diebstähle mit 169 Delikten das Gros der Fälle aus, gefolgt von den Ladendiebstählen (73). "Vielfach ist es davon abhängig, wie gut der Ladendetektiv ist", erklärte Kernebeck. Allerdings sei die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr hoch.2016 gab es seinen Angaben nach sieben Wohnungseinbrüche. "Für 2017 haben wir eine deutlich rückläufige Tendenz." Heuer gab es laut Kernebeck im Stadtgebiet bislang einen Wohnungseinbruch. Die Bürger seien sensibilisiert, würden verdächtige Beobachtungen der Polizei melden. Deshalb galt Kernebecks Dank der Bevölkerung, "die uns hier unterstützt". Vielfach würden die Einbrecher scheitern, weil sie entweder gestört werden oder die Häuser gut gesichert sind. Bei der Rauschgiftkriminalität verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 79 Fälle. Überwiegend sei es Cannabis gewesen, aber auch Heroin und Crystal.Politisch motivierte Straftaten hätten 2016 leicht zugenommen. Bei den Delikten Rechtsextremer (vier Fälle) habe es sich hauptsächlich um Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen gehandelt, bei den linken Straftaten (14 Fälle) um Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Gewalt gegen Polizeibeamte stieg nach Angaben von Kernebeck von 12 auf 20 Fälle (2015 auf 2016) an. "Das ist also durchaus ein Thema." Vor allem handle es sich um Körperverletzungen und Beleidigungen. Für 2017 zeichne sich eine rückläufige Tendenz ab. Eine Bodycam könne ein guter Anfang sein, Angriffe künftig zu verhindern. (Im Blickpunkt)