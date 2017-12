Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Unternehmer kamen zahlreich, und sie hielten nicht hinter dem Berg mit mancherlei Kritik an Stadt und Bürgermeister. Beim Runden Tisch Wirtschaft, den CSU, FDP/FWS und FWU in Kauerhof organisiert hatten, erklärten die Wirtschaftsvertreter, wo sie der Schuh drückt. Hauptpunkt: Das Breitband läuft nicht.

Kaum W-Lan und Breitband

Miserable Kommunikation

Förderung wird nicht fließen Angesprochen auf mögliche Förderkulissen erklärte Stefan Morgenschweis, bezogen auf das Förderprogramm KIP: "Der Bürgermeister hat sich durch Unterlassen einer Berichtigung, in der Oktobersitzung die Behauptung des Kämmerers zueigen gemacht, dass die Stadt aufgrund der guten Haushalte der vergangenen Jahre nicht im Kreis der Förderberechtigten gewesen wäre. In der Stadtratssitzung der vergangenen Woche nahm der Kämmerer diese Aussage zurück, was in der Öffentlichkeit nicht so ankam."



Der Kämmerer habe erklärt: "Da lag ich falsch, die Stadt wäre sehr wohl antrags- und förderberechtigt gewesen." Wenn der Bürgermeister jetzt verkünde, so der Fraktionsvorsitzende der CSU, alles fristgerecht erledigt zu haben, dann möge er recht haben. "Aber er verschweigt, dass er bereits bei Antragstellung wusste, dass keine Förderung fließen wird, weil die Antragssumme die Mindestgrenze der förderfähigen Kosten von 50 000 Euro pro Projekt unterschritten hat!"



Sinnvoll wäre es gewesen, im Zugangsbereich des Haus für Bürgerdienste für Barrierefreiheit zu sorgen, was den Förderrichtlinien entsprochen hätte, und dies im Inneren des Gebäudes mit dem Einbau eines Aufzuges zu vollenden, resümierte Morgenschweis. (ge)

Fast vier Jahre sei es her, dass der letzte Runde Tisch stattgefunden habe, erinnert Günter Koller bei der Begrüßung der Gäste. Der Bürgermeister-Kandidat der CSU stellte Peter Bruckner (FWU), Hans-Jürgen Reitzenstein (FDP/FWS), Stefan Morgenschweis (CSU) und den Vorsitzenden des CSU-Arbeitskreises Wirtschaft, Karl Reyzl, vor. Zwar habe die CSU in vier Jahren wiederholt versucht, im Stadtrat einen Runden Tisch Wirtschaft beschließen zu lassen, doch der Bürgermeister habe dies bis dato "erfolgreich verschleppt".Zum Thema Erbschaftssteuer stellte der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz die geplanten Neuerungen vor, die besonders das Vererben von mittelständischen Betrieben betrafen. Dann ging es hinein in die Diskussion, die Wolfgang Schäfer mit einer klaren Aussage eröffnete. "Die Internet-Versorgung in der Stadt ist eine einzige Katastrophe, da wurde seit Jahren alles verschlafen in punkto Ausbau. Ebenso ist das groß angekündigte freie W-Lan in der Innenstadt nur als lächerlich zu bezeichnen, da kaum vorhanden!""Das geht ja nicht mal im Rathaus!", meinte Florian Barth zum W-Lan. Wenn man nachfrage, bekomme man es seit langem "Das ist in Arbeit" als Standardantwort. Nicht mal nachts könne man sich einloggen in der City draußen auf den Straßen. "Da sind wir schon hintendran", bilanzierte Hans-Jürgen Reitzenstein: "Im Landratsamts geht's!" Sabine Falk berichtete aus Großalbershof von der dortigen Internet-Misere. Über Jahre sei man von der Stadt vertröstet worden, jetzt gebe es immer noch kein Glasfaserkabel, lediglich eine Funk-Lösung, die aber auch sehr unzuverlässig sei. "Wir hatten schon drei, vier Tage keinen Internetzugang!", beschrieb sie die Situation. Zudem verursache die Funk-Lösung zusätzliche Kosten.Es gebe zwar in der Presse immer wieder Erfolgsmeldungen, meinte Hans-Jürgen Reitzenstein, man höre von guter Breitbandversorgung, doch wenn man herumfrage bei der Bevölkerung, erweise sich das Gegenteil. Stefan Morgenschweis vermutete, dass erst bei Abschluss aller geplanten Gebiete die Aufschaltung erfolgen werde, vermutlich im Frühjahr 2018. Die endgültige Fertigstellung sah er erst im Jahr 2019. Karl Reyzl vermutete Ähnliches und berichtete von eigenen schlechten Erfahrungen. Natürlich müsse der Nutzer aber selber die Anträge stellen."Es gibt viele Gemeinden, wo das schon lange funktioniert. Das hängt nur daran, dass sich der Bürgermeister dort dahinterklemmt - unserer tut das offensichtlich nicht!", warf Achim Groth ein. Günter Koller bestätigte eine "äußerst miserable Kommunikation" zwischen Bürgermeister und Gremien. "Wenn es etwas durch den Stadtrat gegangen ist, denkt man, das wird schon laufen. Anscheinend aber nicht."Wolfgang Schäfer monierte auch verstärkte Wassereinbrüche in viele Keller an Luitpoldplatz und Bergstraße, die aus dem Tiefgaragenbau resultierten, aber bei denen die Stadt den Hausbesitzern keinerlei Unterstützung gewähre.Die Frage nach einem digitalen Bürgerportal beantwortete abschließend Hans-Jürgen Reitzenstein: "Es ist beantragt worden, aber in der Verwaltung wurde noch nicht einmal darüber gesprochen." Schlusswort Koller: "Der Runde Tisch wird fortgesetzt - wenn nicht mit dem Bürgermeister, dann eben durch uns."