Politik Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

Für das geplante Baugebiet Kempfenhof-Ost hatte der Stadtrat in seiner Juli-Sitzung eine schalltechnische Untersuchung zur Belastung durch den zu erwartenden Verkehrslärm in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis wurde bei der Stadtratssitzung ebenso behandelt wie die Einwände, die im Zuge der Bebauungsplanaufstellungs-Verfahrens eingegangen waren.

Themenfelder für den Regionalplan Für die Fortschreibung des Kapitels "Soziale und kulturelle Infrastruktur" des Regionalplans Oberpfalz-Nord hatten die Stadträte die Gelegenheit, weitere Themen zu nennen, die im Gutachten untersucht werden sollen. Bei den Vorschlägen aus dem Gremium wurden unter anderem die Wohnsituation, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, weitere Sportangebote sowie Beratung und Betreuung bei Suchtkrankheiten genannt. Bei der Änderung des Regionalplan-Kapitels Verkehr seien die Anregungen und Wünsche der Stadt ausreichend berücksichtigt worden, hieß es dazu in der Sitzung. (san)

Wie Klaus Kurz vom städtischen Bauamt ausführte, war die schalltechnische Untersuchung im August erfolgt. Bezüglich des zusätzlichen Verkehrsaufkommens durch das Neubaugebiet würden rund 600 Fahrzeug-Bewegungen in 24 Stunden angesetzt. "Das ist aber der worst case", machte Kurz deutlich. Im Sachstandsbericht war aufgeschlüsselt, welchen Straßen das Verkehrsaufkommen im Vergleich zum jetzigen Zustand aufgeschlagen werde. In einer Variante sei dies für Kempfenhofer Straße, Hainsbühlweg und Zum Postweg der Fall. In einer weiteren seien es 80 Prozent für den Kempfenhofer Weg sowie jeweils zehn Prozent für den Hainsbühlweg und Zum Postweg. In der letzten Fassung entfalle das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu 100 Prozent auf den Kempfenhofer Weg. Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass durch die Ausweisung des neuen Baugebietes eine Zunahme des Verkehrslärms im jetzigen Wohngebiet um bis zu 14,5 Dezibel zu erwarten sei.Klaus Kurz erklärte, dass aber die gesetzlich geregelten Immisionsgrenzwerte im Altbaugebiet nicht überschritten würden. "Für den bestehenden Stadtteil Kempfenhof sind somit aufgrund der Zunahme der Bevölkerung und insbesondere des Verkehrs durch das geplante Neubaugebiet keine negativen Auswirkungen zu erwarten." Verlesen wurden noch die im Zuge der Beteiligung eingereichten Stellungnahmen, Einwände und Anregungen, 18 an der Zahl, wobei Thomas Steiner seine Einwendung zurückzog.Die Beschlüsse zu den Stellungnahmen erfolgten einstimmig - bis auf eine Ausnahme. Gegen die ablehnende Haltung der Einwände von Renate und Karl-Heinz Herbst gab es drei Gegenstimmen. Jeweils einstimmig billigten die Stadträte für Kempfenhof-Ost sowohl die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans als auch den Bebauungs- und Grünordnungsplan.