Politik Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

Muss er weg, kann er bleiben oder darf er gar nicht weg? Der alte Stadel an der Kreuzung am Feuerwehrhaus erhitzt seit geraumer Zeit die Gemüter im Stadtrat. Er sieht eine neue Situation, in der das Landesamt für Denkmalpflege sein sieben Jahre altes Nein zum Abriss überdenken müsste.

"Einem Abbruch des Scherling-Stadels wird unter keinen Umständen zugestimmt", schrieb das Landesamt schon im März 2010 zur Diskussion um einen Kreisverkehr in der Bayreuther Straße. Diese Aussage erachtete das Stadtbauamt als noch immer gültig und schlug vor, den Antrag auf Abbruch und Schaffung von Stellplätzen für den Kindergarten nicht weiter zu verfolgen.Es zeigte sich jedoch, dass die Parteien anderer Ansicht waren. Stefan Morgenschweis (CSU) wies auf die Sicherheitsproblematik beim Bringen und Holen an den beiden Kindertagesstätten hin. "Wir sind weiterhin der Meinung, er gehört abgebrochen." Er forderte eine neue Stellungnahme des Landesamtes unter Berücksichtigung der veränderten Umstände mit den Kinderkrippen. Bürgermeister Michael Göth erinnerte auch an die Kosten eines eventuellen Neubaus für die Unterbringung der jetzt im Stadel gelagerten Museums-Gegenstände.Auch Peter Bruckner (FWU) erinnerte an die neuen Argumente: zwei benachbarte, ausgebuchte Kitas, Hängematte, Ärztezentrum in der Nähe, zunehmender Verkehr von und zur Neustadt, unbefriedigende Ampellösung usw. "Wir sollten die Stellungnahme des Landesamtes abwarten und erst nach der Bürgermeisterwahl entscheiden."Karl-Heinz-Kreiner (FDP/FWS), der auch neuen Platz für die Exponate anmahnte, schloss sich an, ebenso Karl-Heinz Herbst (Grüne), der an die Kosten für eine nötige Stadel-Klimaanlage erinnerte. Er wollte auch wissen, ob die Stadt bei Zuwiderhandlung gegen das Veto des Landesamtes mit Konsequenzen rechnen müsse. "In irgendeiner Form werden wir es spüren", meinte Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn.Auch Joachim Bender (SPD) wollte eine neue Bewertung der Lage, aber keine Dauerstellplätze. Patrick Fröhlich zeigte sich einverstanden mit der Argumentation der anderen und bat den Bürgermeister, bei einer Anforderung an das Landesamt die neue Situation plastisch zu schildern. Den Sicherheitsbedarf sah auch Stadtheimatpfleger Markus Lommer. Er bat aber darum, andere Alternativen als den Abbruch zu prüfen, denn er glaube nicht, dass das Landesamt seine Meinung ändern werde.Florian Bart CSU) schilderte die Situation aus eigener Erfahrung und unterstrich die Notwendigkeit der Stellplätze, und schließlich änderte der Bürgermeister den Beschlussvorschlag: Die Entscheidung wird vertagt, es sollen zuerst alle Möglichkeiten der Beurteilung ausgeschöpft werden, sowohl durch die Verkehrsschau als auch durch das Landesamt für Denkmalpflege. Dem schloss sich der Stadtrat einstimmig an.