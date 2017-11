Politik Sulzbach-Rosenberg

27.11.2017

Der Vorstand der CSU Sulzbach-Rosenberg befasste sich kurzfristig mit den aktuellen Entwicklungen in der Stadtpolitik. In einer Pressemitteilung erklärten die Kommunalpolitiker dabei, dass die Situation um das Seidel-Anwesen und die angekündigte Niederlegung des Amtes durch den Stadtheimatpfleger sie traurig stimmten. "Wir sind Markus Lommer für seine wichtige Tätigkeit dankbar und würden uns freuen, wenn er sie weiter fortsetzen würde", brachte Stadtrat Christian Steger die Meinung der Christsozialen vor.

Kontrolle verloren

Ursachen ergründen

Dennoch könne man keine Blankoschecks für Maßnahmen ausstellen, ohne zu wissen, was sie kosten. "Es müssen vorher die einmaligen und laufenden Kosten sowie Fördermittel bekannt sein. Nur auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung fallen. Dies schreibt im Übrigen auch das Gesetz ausdrücklich vor", erläuterte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Karl Reyzl. Die Verantwortung für die immer noch fehlenden Zahlen sehen die Christsozialen klar beim Rathauschef. "Über Jahre lag das Thema in der Schublade des Bürgermeisters Michael Göth. Nichts ist in dieser Zeit geschehen. Dann werden Eigentümerin, Erbengemeinschaft, Stadtheimatpfleger aktiv und schieben an, um eine Lösung zu finden."Der Bürgermeister verstecke sich hinter beiden, da er wieder mal nichts entscheide. Stattdessen versuche er, ohne Sanierungskosten, laufende Kosten und Fördergelder zu kennen, bei klarem Verstoß gegen das Gesetz den Ankauf des gesamten Gebäudes im Haushalt zu verstecken. "So agiert nur jemand, der völlig die Kontrolle über Struktur, Entscheidungen und Finanzen verloren hat", meinte Ortsvorsitzender Patrick Fröhlich. 2. Bürgermeister Günter Koller kündigte an, Gespräche mit Stadtheimatpfleger und weiteren Beteiligten zu suchen. "Wichtig ist, dass es bei dem Thema nicht nur um den Seidel-Saal geht, für den wir als Stadt einen langfristigen Mietvertrag haben, sondern dass wir über den gesamten Gebäudekomplex sprechen.""Nach Vorlage der Kosten und Fördergelder sollen die entscheiden, die von dem kulturellen Mehrwert profitieren, aber die Maßnahme eben auch bezahlen müssten: die Bürger Sulzbach-Rosenbergs." Die CSU weist in der Mitteilung auch auf das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) hin, für das die Bewerbungsfrist am 15. Februar 2016 endete."Wie mir auf meine Nachfrage in der Stadtratssitzung mitgeteilt wurde, hat die Stadt hierzu angeblich keine Förderanträge eingereicht, da wir nicht förderberechtigt gewesen sind", erläuterte CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis. Dies habe bei der CSU große Verwunderung erzeugt. Schließlich hätten benachbarte Kommunen mit viel niedrigerer Pro-Kopf-Verschuldung Hunderttausende Euro erhalten. "Exemplarisch seien hier Hahnbach mit knapp 900 000 und Poppenricht mit 450 000 Euro genannt.""Wenn wir trotz unserer hohen Verschuldung nicht förderberechtigt gewesen sind, ist es eine Sauerei durch den Fördergeber, also den Freistaat. Wenn wir berechtigt gewesen sind, aber es verpennt haben, Maßnahmen anzumelden, ist es ein Skandal besonderer Güte mit Verantwortung bei Bürgermeister Göth", so Morgenschweis. Der Fraktionsvorsitzende wolle wissen, wo die Verantwortung für fehlende Fördergelder in sechs- oder gar siebenstelliger Höhe liege.