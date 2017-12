Politik Sulzbach-Rosenberg

Eine stattliche Abordnung der Seniorenunion des Kreisverbandes Amberg-Sulzbach unter Leitung ihres Vorsitzenden Helmut Fischer besuchte die Ökumenische Sozialstation Sulzbach-Rosenberg, um sich über die zahlreichen Dienstleistungen der ambulanten Pflegeeinrichtung zu informieren.

Geschäftsführer Günter Koller gab einen Überblick über die Entwicklung der Pflegeversicherung seit Einführung im Jahr 1995. "Mit den Pflegestärkungsgesetzen II und III hat nun die ambulante Pflege einen richtigen Kick bekommen."Das politische Ziel "ambulant vor stationär" wird umgesetzt. Caritas-Geschäftsführer Koller sieht jedoch keinen Anlass die stationäre Pflege ins zweite Glied rücken zu lassen. "Ambulant und stationär", wäre seiner Meinung nach der richtige Slogan, auch wenn von den 2,8 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland 70 Prozent zu Hause gepflegt werden. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin, Katharina Morgenstern, stellte die Dienstleistungen der Sozialstation im Einzelnen vor.Gegenwärtig sind 62 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt und 26 Dienstfahrzeuge täglich im Einsatz. Im Jahre 2016 wurden 692 Patienten betreut, 412 492 Kilometer zurückgelegt und 24 726 Portionen Essen auf Rädern ausgeliefert.Damit sei die Ökumenische Sozialstation Sulzbach-Rosenberg eine der großen ambulanten Pflegeeinrichtungen in Bayern. Pflegefachkraft Alexandra Pirner präsentierte die neu konzipierte Beratungsstelle für pflegende Angehörige.Als politische Organisation ist für die Mitglieder der Senioren-Union natürlich interessant, welche Auswirkungen die Pflegestärkungsgesetze auf die Kommunen haben. Günter Koller führte aus, dass die Rolle der Kommunen in der Pflege in den Bereichen Beratung und Sicherstellung der Versorgung gestärkt wird. Insbesondere mit den Bereichen Auf- und Ausbau niederschwelliger Angebote, Sicherstellung der Versorgung und altersgerechtes Wohnen würden neue Aufgaben auf die Kommunen zukommen. Der Landkreis Amberg-Sulzbach habe zusammen mit den Pflegeanbietern hierzu bereits erste Akzente bei der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes gesetzt, so Koller abschließend.