10.11.2017

Auch wenn man sich nicht selber schuldig gemacht hat, weil man erst nach 1945 geboren ist, sollte jeder sich trotzdem an die Verbrechen der Nazis erinnern. Dies war der Tenor bei der Gedenkveranstaltung des SPD-Ortsvereins zur Pogromnacht in der ehemaligen Synagoge.

SPD-Ortsvorsitzender Achim Bender hieß mehrere Mandatsträger willkommen. Es wies darauf hin, "die Ursachen für den Nationalsozialismus und deutschen Faschismus sind nicht verschwunden."Der 9. November gehöre in der deutschen Geschichte zu jenen Tagen, an die man sich immer mit Entsetzen erinnern sollte, mahnte Joachim Bender. Das Terrorregime der Nazis verschärfte die Repressionen gegen die jüdischen Mitbürger und organisierte eine Pogromnacht, die sich gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland richtete. Dies war der Auftakt zur systematischen Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland und Europa. Die Novemberpogrome 1938, bezogen auf die Nacht vom 9. auf den 10. November, auch verharmlosend Reichskristallnacht genannt, waren vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen. Synagogen in Deutschland, Österreich und in der Tschechoslowakei brannten. Später mündeten diese Verbrechen in den Holocaust, bei dem Millionen Juden ermordet wurden."Warum sind wir heute hier und was geht uns das an?", fragte Joachim Bender. "Die meisten, die an der Gedenkveranstaltung teilnehmen, sind nach 1945 geboren. Was haben wir mit dem Dritten Reich zu schaffen? Wir, die wir doch keinen Anteil daran hatten und somit gar nicht schuldig werden konnten." Eine Antwort sei, wer sich mit der Geschichte nicht befasse und nichts daraus lerne, werde die Fehler der Vergangenheit wiederholen.Die andere Antwort laute: "Die Ursachen für den Nationalsozialismus und dem deutschen Faschismus, sind mit der Befreiung 1945 nicht vom Erdboden verschwunden", betonte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende. Deshalb sei es wichtig, immer wieder daran zu erinnern und öffentlich darauf hinzuweisen."1400 Synagogen wurden in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 von der SS, SA und anderen Gliederungen der NSDAP angezündet. Hunderte von jüdischen Menschen wurden verletzt oder ermordet", erinnerte der Bürgermeister Michael Göth. Nur einem glücklichen Umstand sei es zu verdanken, dass die Synagoge in Sulzbach verschont blieb. Hintergrund war, dass die Stadt das Gebäude gekauft hatte, nachdem 1936 der letzte jüdischen Mitbürger die Stadt verließ und auch kein kirchliches Leben darin stattfand. Ansonsten wäre wohl die Synagoge auch in Brand gesetzt worden, mutmaßte er. Der Gedenktag diene nicht nur der Erinnerung, sondern stelle gleichzeitig die Aufforderung dar, alles zu tun, damit sich solche Verbrechen, wie die Vernichtung von Synagogen und des jüdischem Lebens, nicht mehr ereigne."Dies bedeutet, dass alle demokratischen Parteien und Organisationen sich noch mehr als bisher gegen Fremden- und Ausländerfeindlichkeit und für ein friedlichen Zusammenleben einsetzen sollten", betonte der Bürgermeister.