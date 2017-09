Politik Sulzbach-Rosenberg

29.09.2017

Die Botschaft war klar: "Ich kann als erfahrener Kommunalpolitiker und Bürgermeister die Stadt effezient und zielführend auch in den kommenden Jahren lenken!" Michael Göth untermauerte seine Absicht, am 14. Januar wieder zum Rathaus-Chef gewählt zu werden, mit einer 100-Prozent-Zustimmung seines SPD-Ortsvereins zur Kandidaten-Kür.

Investieren in Bildung

Erst Kostenschätzung

Bilanz und Ziele Michael Göth zählte eine ganze Reihe von Projekten auf, die er als Zwischenbilanz nach sechs Jahren auf der Erfolgsliste stehen hatte:



Sanierung und Neubau der Pestalozzi-Grundschule (8 Millionen Euro)



plus zweifach-Turnhalle mit Außenanlagen (3,2 Millionen)



energetische und brandschutztechnische Sanierung Jahn-Grundschule



plus Neubau Einfeld-Sporthalle (2,5 Millionen)



Neue Betreuungsangebote in Kinderkrippen Sonnenschein und AWO



Umfangreiche Erneuerungen im Waldbad (Eltern-Kind-Bereich, Eingangsbereich, Umkleiden, Parkplatz, Spielplatz, Beckenabdeckung)



Kreisverkehr Neumarkter Straße



Neubau Kauerhofer Straße plus Radweg



Brückenneubauten in Erlheim und Unterschwaig.



Ziele für die Zukunft: Weitere Maßnahmen im Waldbad, Ausweitung Kinderkrippen und -tagesstättenplätze, Pausenhof Jahn-Schule, energetische Sanierung Krötenseeschule, Sanierung von Spielplätzen, Baugebiet Kempfenhof-Ost, Mischnutzung MH-Gelände und Lohe II, Erhalt und Sanierung des Hochofens. (ge)

Der Rückblick auf die Bundestagswahl war wohl der einzige negative Punkt an diesem Abend: Ansonsten freute sich SPD-Chef Joachim Bender, dass seit Montag über 1500 neue Mitglieder in die Bundes-SPD eingetreten seien. Die Herzogstädter Genossen zeigten sich auch geschlossen und füllten den Kettelersaal, als es um die Nominierung des Bürgermeister-Kandidaten für die Wahl am 14. Januar 2018 ging. Wer das sein sollte, daran ließ Bender keinen Zweifel: "Die Bürger wissen, was Michael Göth und die Stadtratsfraktion bisher alles geleistet haben!"In seiner Bilanz griff Michael Göth denn auch viele Projekte auf (siehe Infokasten), nannte aber auch andere Höhepunkte, etwa bei der Rosenberger Ortsmitte: "Ich habe mit dem Kauf der Waage und der Videothek durch die Stadt die Initiative ergriffen und dadurch die Gebäude ins öffentliche Interesse gerückt."Die Erneuerung der Schulen und Kindertagesstätten, also Investition in Erziehung und Bildung, sei sein besonderes Anliegen gewesen. Er nannte hier den Waldkindergarten und die Tagesstätte "Guter Hirte". Seit 18 Jahren verfolge er gemeinsam mit der SPD-Fraktion die Erneuerung des Waldbades hin zum Ganzjahresbad. Besonders stolz zeigte sich Michael Göth auf die Wirtschaftsdaten: Seit 2012 habe die Zahl der beschäftigten um fast 20 Prozent auf 8826 zugenommen - immerhin 33 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im gesamten Landkreis. Da bedeute auch Arbeitsplätze für das Umland. Dementsprechend seien die Steueranteile gestiegen.Von mehr als 14 Prozent sei die Arbeitslosenquote kontinuierlich auf nunmehr bis zu 2,7 Prozent gesunken. Deswegen seien auch die Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Kauerhof vernünftig gewesen. Auch dank der Bauplatz-Ausweisung befinde sich der Bevölkerungsstand wieder im Aufwind Richtung 20 000. "Ich habe darauf geachtet, den Haushalt zu konsolidieren, Verschuldung abzubauen und dies mit den Investitionen in Einklang zu bringen!" Vier Jahre ohne Neuverschuldung und mehr als drei Millionen Schuldenabbau seien ein Erfolgsbeweis.Wichtig sei es, den gesamten Seidel-Komplex in den Besitz der Stadt zu bringen, um dort die Entwicklung steuern zu können. "Wenn sich die Voruntersuchungen und Sanierungskosten mir und dem Stadtrat schlüssig darstellen, können Kauf und Sanierung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden!" Die Kulturwerkstatt mit ihrem hochwertigen Programm sei nicht mehr wegzudenken und werde auch in diesem Umfang beibehalten.Göth bat um Unterstützung für ein hervorragendes Ergebnis am 14. Januar und verwies auch auf die neue Homepage www.michael-goeth.de. Die Versammlung kürte ihn anschließend einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten. (Angemerkt)

Lange Liste

Von Joachim GebhardtZugegeben, Überraschung war es keine. Dass Michael Göth wieder antreten würde, stellte niemand in Frage. Beeindruckend allerdings war die Geschlossenheit, mit der die Genossen ins Kettelerhaus strömten und für den Kandidaten votierten. Hier war nichts zu spüren vom Bundes-oder gar Bayern-Ergebnis der SPD vom Sonntag.Die Liste der Erfolge ist lang nach sechs Jahren Amtszeit. Aber auch hier gilt: Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg nur einen. Oft ging den Entscheidungen nämlich auch ein hartes Ringen in den Fraktionen und im Stadtrat voraus, bevor sich die Hände im Rathausparlament hoben. Die Bilanz kann sich aber sehen lassen, ohne Zweifel.Das Aufgabenfeld ist riesengroß: Von sozialen Themen über Freizeiteinrichtungen, Kultur, Infrastruktur wie Straßen und Brücken über Stadtsanierung, Nahverkehr und Industriegebiete bis hin zur Hochofen-Plaza. Der neue Bürgermeister muss mächtig Gas geben, um am Ball zu bleiben. Dialog und Bürgernähe hat Göth versprochen. Die Bürger werden ihn beim Wort nehmen. Auch jetzt schon.joachim.gebhardt@zeitung.orgZum ThemaNoch keine TrägergesellschaftSulzbach-Rosenberg. (ge) In seiner Bilanz sprach Bürgermeister Michael Göth auch das Thema Hochofen-Plaza an. Hier erteilte er der schnellen Gründung einer Trägergesellschaft eine Absage: Erst solle eine Kostenermittlung zum Gesamt-Erhalt und auch zur Begehbarkeit her. Er werde weiter versuchen, alle an einen Tisch zu bringen. Wenn dann noch geklärt sei, wie sich der Eigentümer einbringe, könne eine Betreibergesellschaft gegründet werden, in der aber der Freistaat Bayern die Federführung übernehmen müsse. Die Stadt werde sich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten beteiligen.