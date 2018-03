Politik Sulzbach-Rosenberg

22.03.2018

26

0 22.03.201826

Seit einiger Zeit gibt es in der Hofgartenstraße den kombinierten Geh- und Radweg stadtauswärts nicht mehr. Mit ihm ist auch die Markierung an der Rumburgstraße verschwunden, warnt ein Anwohner.

"Vor allem morgens, wenn Kinder auf dem Weg in die Pestalozzischule sind, ist an der Ecke so viel Verkehr, dass eine Überquerung sehr schwierig wird", berichtete Arno Trunk der SPD-Stadtratsfraktion vor Ort. Zwar stünden hier Schulweghelfer bereit, aber nicht an jedem Tag.Außerdem zeige die Fußgängerampel fast zur gleichen Zeit grün, wenn die Vorschaltampel auf rot springt. Viele Autofahrer drückten bei gelb aufs Gas, um die Ampel an der Meisterkreuzung noch bei grün zu erreichen, schilderte Trunk seine Beobachtungen brenzliger Situationen. Die Fraktion fand diese Darstellung während des Ortstermins bestätigt. Abhilfe ließe sich schaffen, wenn die Fußgängerampel erst etwas später auf grün schaltet.Weiter stellte die Fraktion zusammen mit Arno Trunk fest, dass in der Konrad-Mayer-Straße ein Zebrastreifen zur Überquerung an die Pestalozzischule fehlt, wenn die Schüler auf den Gehweg zur Fußgängerampel wechseln wollen. Fraktionsvorsitzender Joachim Bender sagte zu, dies in einer der nächsten Stadtratssitzungen zu thematisieren und auch an das Straßenbauamt wegen der Ampelschaltung heranzutreten. Dies erachteten alle Fraktionsmitglieder als unbedingt notwendig.