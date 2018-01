Politik Sulzbach-Rosenberg

Zehn Stadtteilversammlungen haben Bürgermeister Michael Göth und die SPD in den vergangenen Wochen abgehalten, stets waren die Bürger dran, ihre Anliegen vorzubringen. Am Loderhof fand die Veranstaltungsreihe ihren Abschluss. Auch ein paar Nachwirkungen der Podiumsdiskussion der Kandidaten im Capitol wurden heiß diskutiert.

Neue Unterführung?

Nichts versäumt

Thema Breitband Zum schnellen Internet betonte Bürgermeister Michael Göth: "Wir haben hier nichts versäumt oder verschlafen. Selbst in den Ortsteilen, in denen keine Förderung des Breitbandausbaus möglich war, weil ein eigenwirtschaftlicher Ausbau gelungen ist, sind die meisten mehr als zufrieden." Gemeint sind damit z.B. Lösungen via Funknetz, wie etwa in den Ortsteilen Forsthof und Großalbershof. Die positiven Rückmeldungen überwögen hier klar, so Göth. Bis März 2018 sei der erste Ausbau abgeschlossen.



Die Stadt habe ein weiteres Verfahren in die Wege geleitet, um auch einzelne Häuser wie zum Beispiel Alt-Grund den Anschluss zu ermöglichen, was dann bis 2020 abgeschlossen sein soll. (phl)

Am Loderhof ist der drückende Schuh vor allem der viele Verkehr. Das wurde von den zahlreich anwesenden Anwohnern mehrfach geäußert. Sulzbach-Rosenbergs größtes Wohngebiet ist nur über zwei Straßen an die Hauptverkehrswege angeschlossen.Der Stadt sei das Problem bewusst, man arbeite an Lösungen. Hier seien zuerst Fragen des Grundstückserwerbs zu klären, um die derzeit stark frequentierten Straßen (Goethe- und Südstraße) durch eine neue Anbindung zu entlasten.Als dritte Anbindung wäre der Weiterbau der Loderhofstraße mit einer neuen Bahnunterführung und Anbindung an die Rosenberger Straße eine Möglichkeit. Für den Neubau der Unterführung gäbe es aber keine Fördermittel, die Stadt müsste dies selbst finanzieren. Als kurzfristige Entlastung werde zur Zeit von einem Planungsbüro geprüft, wie die Loderhofstraße entlang des "Luderhopperls" zur Schillerstraße weitergeführt werden kann.Aus der Anwohnerschaft wurde auch eine mögliche Anbindung über einen Straßenausbau des Fußweges anschließend an die Knorr-von-Rosenroth-Straße ins Gespräch gebracht. Als Nachwirkung der Podiumsdiskussion wurde in vielen Versammlungen auch das Thema Fördermittel und deren Beantragung mehrfach nachgefragt. Michael Göth versicherte, dass alle Möglichkeiten bei den angegangenen Investitionsprojekten geprüft und durch entsprechende Anträge ausgeschöpft wurden. Beim Bau der Jahnschul-Turnhalle beispielsweise sei die Förderung über Finanzausgleichsmittel besser gewesen als über das seinerzeitige Kommunale Investitionsprogramm (KIP).Vorwürfe seines Mitbewerbers um das Bürgermeisteramt, es wären hier Fördermöglichkeiten verschlafen worden, wies Göth klar zurück. Darüber hinaus sei der Stadtrat stets über alle Antragsverfahren informiert gewesen. Zusätzliche Ideen, hätte es sie gegeben, hätte man von Seiten der CSU jederzeit einbringen können.Bei der anstehenden Sanierung der Krötensee-Mittelschule werde durch das neue Programm des Bundes "KIP-S" nicht viel möglich sein. Durch neue Kriterien, Deckelung der Summen und wegen der Vielzahl an Bewerbern bayernweit sei es unrealistisch zu glauben, die Sanierung könne großteils aus KIP-S bezahlt werden. Hier müssten andere Finanzierungsmodelle erwogen werden.Göth erinnert daran, dass sich das neue Förderprogramm vor allem an finanzschwächeren Kommunen richte: "Im Vergleich zu vielen anderen in Bayern stehen wir wesentlich besser da". Der Bürgermeister rechnet damit, dass der Anteil für die Oberpfalz vor allem den wesentlich schwächeren Kommunen in der Nordoberpfalz zu Gute kommen wird. Man werde aber natürlich versuchen, für Sulzbach-Rosenberg das Maximum an möglicher Förderung herauszuholen.Wichtig war es dem Bürgermeister zu betonen, dass er auch außerhalb solcher Versammlungen immer erreichbar sei. Zum Vorschlag einer Bürgersprechstunde meinte er: "Bei mir stehen alle Türen offen. Wer Termin, Antwort, Rückruf will, bekommt ihn auch auf dem schnellen Weg."___Weitere Informationen: www. michael-goeth. de