11.01.2018

Das Rad der Geschichte will die Stadtratsfraktion der Grünen quasi mit der Revitalisierung des früheren Hallenbads zurückdrehen. Als Bestandteil einer Antragsmappe wird die Verwaltung aufgefordert, den Kauf des Hallenbades zu überprüfen. Wie Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Herbst beim Pressegespräch informiert, sei immer wieder zu hören, dass der bisherige Eigentümer zu einem Verkauf bereit sei. "Selbstverständlich müsste vor einem Ankauf die Bausubstanz und die Eignung für eine umfassende Sanierung zu einer Schulschwimmhalle überprüft werden." Letztendlich sei auch ein Kostenvergleich der Sanierung mit einem Neubau nötig. "Gerade vor den beginnenden Planungen eines Ganzjahresbades am Waldbadgelände sollte dieser Aspekt nochmals in Erwägung gezogen werden." Vorteile der Instandsetzung bieten laut Herbst die Verkehrsinfrastruktur, viele Parkplätze sowie ausreichend Platz für Schwimmer- und Lernschwimmbecken.