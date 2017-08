Politik Sulzbach-Rosenberg

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Bald ist es wieder soweit: Der Bürger setzt am 24. September sein Kreuz auf den Wahlzettel und übt sein demokratisches Grundrecht aus. Damit das alles auch vollkommen korrekt ablaufen kann, bereiten die einzelnen Behörden die Bundestagswahl 2017 akribisch vor. Auch in der Herzogstadt gibt es Neuerungen. Eine davon liegt bald im Briefkasten.

Es handelt sich hier um die amtliche Wahlbenachrichtigung. Sie kommt nicht mehr als Pappkarte mit aufgedruckter Adresse wie bisher, sondern als Blatt im adressierten Briefumschlag und trägt unter anderem einen QR-Code. Doch dazu später mehr.Die Wahlbenachrichtigung, das machte Ordnungsamtsleiterin Rosalia Wendl im Gespräch mit der SRZ deutlich, muss natürlich mitgebracht werden am Wahlsonntag. Sie bescheinigt den Eintrag ins Wählerverzeichnis. Im Lokal wird dann noch der Personalausweis oder der Reisepass als Identitätsnachweis vorgezeigt.Auf der Benachrichtigung steht auch der jeweilige Wahlraum. "An der bisherigen Einteilung hat sich nichts geändert", erklärt Wendl, das gewohnte Wahllokal ist also wieder anzusteuern.Ein Trend allerdings verlangt Nachbesserungen: Die Briefwahl spielt eine immer größere Rolle. "Inzwischen werden schon rund 25 Prozent der abgegebenen Stimmen per Post geschickt", bilanziert Sachbearbeiter Georg Renner. Die Stadt hat die bisherigen drei Briefwahlbezirke inzwischen auf fünf aufgestockt, um die Auszählung zu erleichtern. Die Briefwahl kann man auf verschiedene Arten beantragen:mit Abgabe oder Übersendung des vollständig ausgefüllten Vordrucks auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder per Fax zusammen mit der Vorderseiteper Online-Antrag auf der Internetseite https://wahlen.suro.city.de oder über den gescannten, personalisierten QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung selbst (BayernPortal/komuna). Online-Frist: 14. 8. bis 20. 9., 12 Uhr.mit formlosem Schreiben oder per Fax (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Versandanschrift, persönliche Unterschrift).per E-Mail (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Versandanschrift)persönlich im Wahlamt (Einwohnermeldeamt) der Stadt Sulzbach-Rosenberg).Dann erhält man die Briefwahlunterlagen samt Wahlschein. Telefonische Beantragung ist übrigens nicht möglich. Die Antragsfrist endet generell immer am Freitag vor der Wahl um 18 Uhr. "Bitte achten Sie darauf, den Antrag rechtzeitig zu stellen, da nur Wahlbriefe zur Auszählung kommen, die spätestens am Wahltag, 18 Uhr, dem Wahlamt vorliegen", gibt Rosalia Wendl den Wählern mit auf den Weg.Übrigens: Bis zum 3. September müsste jeder Wahlberechtigte seine Benachrichtigung erhalten haben. Ist das nicht der Fall, sollte man sich sofort an die Stadt, Tel. 09661-510-136, wenden.Hat man sich für die Wahlkabine entschieden, gilt es noch eine Neuerung zu beachten: Es ist verboten, ausgefüllte Stimmzettel zu fotografieren oder zu filmen. Wer dabei ertappt wird, muss den Zettel abgeben, dieser wird ungültig gemacht, und der Wähler erhält einen neuen. "Wir bitten, von solchen Spielchen abzusehen", meinen Rosalia Wendl und Georg Renner abschließend. Und jetzt heißt es auch für sie: warten auf den Wahlsonntag.___Weitere Informationen:https://wahlen.suro.city