Sulzbach-Rosenberg

03.11.2017

Groß und gelb steht es neben den Schienen, und sein Schicksal ist nach wie vor ungewiss: Was mit dem Bahnhofsgebäude, das der Stadt gehört, passieren soll, ist nach wie vor ungeklärt. Immerhin gibt es vier Nutzungsvarianten. Aber auch ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen.

Nur in Abstimmung

Kontakt schwierig

Varianten abklären

"Geld wäre möglich"

Vier Varianten Da eine Erweiterung des Gebäudes in Richtung Bahnsteig, auf dessen Zuwege und zur Bahnhofsstraße nicht möglich sei, gebe es aus Sicht der Verwaltung nur wenige Alternativen für den Bahnhof der Zukunft:



Alternative 1: Abriss des ersten und zweiten Obergeschosses und Nutzung des Erdgeschosses mit Reisebüro, WC, Wartehalle und weiterem Raum, zum Beispiel als kleines Tagescafé.



Alternative 2: Abriss des zweiten Obergeschosses und Nutzung des Erdgeschosses wie bei Alternative 1, plus erstes Obergeschoss mit Wohnungen und Gewerbeeinheiten.



Alternative 3: Sanierung des kompletten Gebäudes und Nutzung von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss wie bei Alternative 2 sowie zweites Obergeschoss mit Wohnungen, Gewerbeeinheiten oder sonstiger Nutzung.



Alternative 4: Komplettabriss und Neubau auf dem bisherigen Areal.



Bei allen Sanierungsvarianten wäre es erforderlich, die Installation zu erneuern. Ebenfalls bräuchte es den Einbau einer Heizung (Anschluss an die Fernwärme) sowie entsprechende Dämm- und Sicherungsmaßnahmen. (ge)

Der Stadtrat befasste sich in seiner Sitzung mit dem Objekt. Die Stadt hatte das Bahnhofsgebäude zusammen mit den Park & Ride-Anlagen in der Bahnhofstraße von der DB Station & Service AG sowie der DB Netz AG erworben. Auf dem Areal befinden sich natürlich noch verschiedene bahneigene Leitungen und Anlagen wie Fernmeldekabel, Fahrkartenautomat, Infotafel, Schalthaus, Hebeanlage zur Entwässerung der Bahnunterführung und verschiedene Masten.Im März 2017 erfolgte die offizielle Widmung. Sachbearbeiter Hans-Jürgen Strehl erläuterte die Problematik: "Solange eine Fläche für den öffentlichen Bahnverkehr gewidmet ist, hat das Eisenbahn-Bundesamt hierfür die Planungshoheit. Die der Gemeinde ist eingeschränkt."Parallel zu dem Verfahren wurde daher eine Freistellung des Bahnhofsgebäudes von Bahnbetriebszwecken geprüft. Insbesondere das Vordach, welches über den Bahnsteig ragt, aber auch die Entwässerung des Bahnsteiges ließen eine Freistellung aber nicht zu. "Sanierung bzw. Umbau sind dadurch aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen, die Nichtfreistellung hat aber baurechtliche Konsequenzen und erfordert eine enge Abstimmung mit der Bahn." Das werde aufgrund der bisherigen Erfahrungen als aufwendig angesehen, meinte Strehl.Bürgermeister Göth habe mit verschiedenen Kommunen, bei denen das Bahnhofsgebäude ebenfalls revitalisiert wurde, Kontakt aufgenommen. "Die Erfahrungen bei diesen Kommunen sind ähnlich." Trotzdem könne man inzwischen über eine Stelle in München zukünftige bauliche Maßnahmen bereits frühzeitig abstimmen.Das Bahnhofsgebäude Sulzbach wurde im Jahre 1883 errichtet. mit vier sogenannten Werkdienstwohnungen. Es besteht aus Kellergeschoss (Teilunterkellerung) mit Lagerräumen, Erdgeschoss mit Reisebüro, Wartehalle, Toilette und Stellwerk/Fahrdienstleiterraum, zwei Obergeschosse mit zwei Wohnungen zu je rund 80 Quadratmetern Wohnfläche. Im Stadtrat, so Strehl, bestehe der Wunsch, das Reisebüro zu erhalten und öffentliche Toiletten samt einer Wartehalle einzurichten. Grundsätzlich wäre es auch möglich, das Gebäude zu veräußern und die gewünschten Nutzungen (WC, Wartehalle) im Rahmen des Verkaufs zu sichern. Bei einer künftigen Wohnnutzung werde eine immissionsschutzrechtliche Prüfung (Lärm- und Erschütterungsschutz) nötig sein.Bevor weitere Planungen stattfinden, wolle die Verwaltung die Förderung der einzelnen Varianten abklären. Nach einer Vorstellung im Bauausschuss sollte dann ein externer Ingenieur oder Architekt beauftragt werden, die Varianten kostenmäßig, unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und DB-Vorgaben, gegenüberzustellen. Eine Abstimmung der Ergebnisse mit dem Kompetenzteam Bau der DB sowie dem Eisenbahnbundesamt sollte folgen, dann die Vorstellung und Diskussion im Stadtrat sowie die Entscheidung über Realisierung.Yvonne Rösel (Grüne) sprach sich für einen Abriss aus, Stephan Morgenschweis (CSU) hoffte auf eine baldige Entwidmung vom Eisenbahnrecht und eventuell auf Proberäume für die Stadtkapelle. Ziel müsse sein, Reisebüro, Toiletten und Wartehalle zu erhalten. "Andere Gemeinden haben für so etwas auch Geld erhalten, das wäre auch für uns möglich gewesen!" Norbert Klotz (CSU) wollte über einen Weiterverkauf nachdenken. Schließlich nahm der Stadtrat die Sitzungsvorlage zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, weitere Schritte einzuleiten.