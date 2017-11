Politik Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

22

0 29.11.201722

Ausdauer war bei den Stadträten am Dienstag gefragt. Bis kurz nach 22 Uhr dauerte der öffentliche Teil der Sitzung. Das große öffentliche Interesse war bis dorthin zwar schon abgeschmolzen, aber es lagen Abstimmungsergebnisse etwa zum Seidel-Saal oder zum Neubaugebiet in Kempfenhof auf dem Tisch, mit denen anscheinend alle leben konnten.

Wohl der Stadt

Schlussdebatte und Abstimmung Gegen Ende der Debatte brachte 2. Bürgermeister Günter Koller erneut die Verzögerungen ins Spiel. "Wo sind die Zahlen? Ich sehe sie nicht! Das Ganze hat erst wieder ab 2015 Drive bekommen, 2016 wollte man uns im Haushalt den Kauf unterjubeln, das Gleiche 2017. Warum wird man darüber nicht vernünftig in den Gremien informiert? Ich sehe das kulturelle Erbe, diese Verpflichtung, aber wir hätten schon früher zu einem Ergebnis kommen können. Es tut mir unwahrscheinlich leid, dass das Ganze jetzt auf Markus Lommers Rücken ausgetragen wird. Ein Bürgerentscheid würde nichts daran ändern, dass genaue Zahlen vorliegen", unterstrich Koller. Schließlich bot er am Ende der Debatte noch an, seinen Antrag drei Monate zurückzustellen. Doch dazu kam es am Ende nicht mehr. Ein Verweis in den Hauptausschuss wurde mit 13:13 Stimmen abgelehnt, der Antrag auf Bürgerentscheid selbst fiel unmittelbar danach mit 11:15 Stimmen durch. (oy)

Und wenn Sie das nicht wollen, wird das Gebäude auf Jahre leerstehen. Bürgermeister Michael Göth

Der Umfang der Tagesordnung ließ von Anfang an eine etwas längere Sitzung vermuten, galt es doch dabei Entscheidungen zu treffen, die auch die Stadtentwicklung vehement beeinflussen. Im Fokus stand deshalb von vorneherein - dem war auch der große Publikumszuspruch geschuldet - die sogenannte "Antragsmappe" von 2. Bürgermeister Günter Koller (CSU), der darin im Wesentlichen mit beantragten Bürgerentscheiden eine Diskussion in Gang setzen wollte.Und dies trat auch so ein, denn genau die Themen "Seidel-Anwesen" und "Neubaugebiet Kempfenhof-Ost" sorgten für einen wortreichen, Schlagabtausch, der aber mal wieder nicht ganz ohne die Wiederholung von längst bekannten Argumenten auskam. So viel sei bereits jetzt verraten: Kollers Antragsmappe fand am Ende keine Mehrheit im Stadtrat. Als sein Antrag auf Bürgerentscheid zum Seidel-Anwesen aufgerufen wurde, sah sich Bürgermeister Michael Göth (SPD) veranlasst, detailliert auf das Engagement der Stadtverwaltung und die unternommenen Anstrengungen in Sachen "Erwerb des Seidel-Anwesens" hinzuweisen. Er forderte die Christsozialen auf, zu ihren Beschlüssen zu stehen und solche richtungsweisenden Entscheidungen nicht auf den Bürger abzuwälzen.Günter Koller hatte gefordert, die Entscheidung zum Ankauf auf eine möglichst breite Basis zu stellen, da dafür umfassende städtische Finanzmittel aufgewendet werden müssten. Hier nannte er einen Bürgerentscheid als geeignetes Verfahren. Kritik kam erwartungsgemäß vonseiten der SPD und der Bündnisgrünen.Thomas Steiner (SPD) etwa verwies auf die enorme städtebauliche und kulturelle Bedeutung des Seidel-Saals. "In zahlreichen Sitzungen hat jeder Stadtrat ein umfangreiches Wissen erlangt, kennt Details und Zusammenhänge. Mit all diesem Wissen ausgestattet, ist es möglich, als verantwortlicher, gewählter Stadtrat eine Entscheidung zum Wohle der Stadt zu treffen. Wenn Sie jetzt diese Entscheidung an den Bürger zurückgeben, der all dieses Fachwissen nicht hat, dann drücken Sie sich vor dieser Verantwortung."Für Stefan Morgenschweis (CSU) ging es nicht um Ja oder Nein zum Seidel-Ankauf, er bemängelte vor allem die verschiedenen Verzögerungen im Prozess. "Wir könnten schon viel weiter sein, es ist sehr viel Zeit vergangen, bis nun im Bauausschuss erste Zahlen vorlagen. Bei der Sanierung des Rückgebäudes geht man von rund 3,6 Millionen Euro aus. Wir müssen abwarten, bis alle Grundlagen ermittelt sind. Wenn dann der Bürger am Schluss entscheidet, halte ich das nicht für verwerflich."Bürgermeister Michael Göth machte in seiner Reaktion darauf deutlich, dass der Ankauf des Seidel-Anwesens eine Aufgabe der Kommune bleiben wird, auch vor dem Hintergrund einer künftig musealen und wissenschaftlichen Nutzung. "Wir können das keinem anderen übertragen. Und wenn Sie das nicht wollen, wird das Gebäude auf Jahre leerstehen. Was anderes wird hier nicht mehr passieren. Deshalb fordere ich Sie auf, dem Ankauf endlich zuzustimmen, dass wir diesen Weg gehen können, um endlich Klarheit zu bekommen, was wir an Förderungen erhalten werden", unterstrich der Rathauschef. Ergänzend wies Michael Göth darauf hin, dass die Stadt, von der etwa die Hälfte der Kosten zu tragen wäre, auch andere Projekte wie das Sulzbacher Feuerwehrhaus bei minimaler Förderung selbst bei steigender Finanzkraft ohne weitere Verschuldung erwirtschaftet habe. "Wir reden über das Projekt jetzt Jahre, deshalb appelliere ich an Sie, endlich zum Schluss zu kommen, damit wir das Gebäude ankaufen können. Wir haben auch mit dem Eigentümer gesprochen und gesagt, dass wir bis zum März Klarheit haben werden, um das Gebäude anzukaufen und den Weg der Sanierung gehen zu können", so der Bürgermeister.