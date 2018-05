Politik Sulzbach-Rosenberg

03.05.2018

03.05.2018

Viel Geld gespart: Die Stadt beteiligt sich nicht an der Erneuerung einer ahn-Unterführung bei Untermainshof. Durchfahrtsweite und -höhe sind ausreichend. Die Bahn wird also die Kosten alleine tragen müssen.

Keine Probleme

Keine Fußspuren

Eine Fülle von Anfragen und Anträgen gab es bei der Stadtratssitzung zu verschiedensten Themen. Zunächst jedoch ging es um ein paar Tagesordnungspunkte. Die Verwaltung hatte auftragsgemäß ein Konzept erarbeitet, wie künftig das Plakatieren in Sulzbach-Rosenberg während der Wahlen geregelt werden kann. Hier die Vorschläge der Verwaltung:Die Standorte sind von den Parteien anhand einer vorzulegenden Liste zu dokumentieren.die Zahl der Plakatstandorte wird auf 50 pro Antragsteller beschränkt.Der Mindestabstand zwischen Plakaten einer Partei muss 100 Meter betragen.Altstadt und Ortskern Rosenberg sind von Plakatierung freizuhalten.Die Räte sahen jedoch hier noch einigen Diskussionsbedarf, deswegen wurde der Punkt in die nächste Hauptausschusssitzung verwiesen.Im neuen Baugebiet Kempfenhof-Ost werden neue Straßen angelegt, die natürlich einen Namen haben müssen. Nach Vorberatung im Hauptausschuss einigte sich der Stadtrat auf folgende Bezeichnungen: Die Marie-Kick-Straße ist eine Ringstraße und erinnert an das erste weibliche Mitglied im Sulzbacher Stadtrat 1921 (Liste Völkerbund). Die Querverbindung heißt künftig Marie-Juchacz-Straße nach der Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht, die auch Mitglied im Deutschen Parlament, Gründerin der Arbeiterwohlfahrt 1919 und SPD-Vorstandsmitglied war.Die Bahn, genauer die DB Netz AG Nürnberg, hat die Stadt darüber informiert, dass wegen des technischen Zustandes eine Erneuerung der Eisenbahnüberführung bei Kilometer 49,66 der Strecke Nürnberg - Irrenlohe geplant ist. Das Bauwerk steht nördlich von Untermainshof, die Straße führt nach Niederricht.Die Bahn fragte an, ob Anforderungen und Belange seitens der Stadt bestünden, das Bauwerk in Weite und Höhe zu verändern. Denn dann entstehe eine Kostenbeteiligung. Die könne sich, so das Bauamt, schnell auf einige 100 000 Euro belaufen. Die Verwaltung teilte mit, dass keine Probleme mit den Abmessungen der Brücke bekannt seien. Eine Aufweitung sei auch nach Auffassung des Zweckverbands Nahverkehr nicht erforderlich. Das nahm der Stadtrat erfreut zur Kenntnis."Sulzbach-Rosenberg für die Zukunft aufstellen: Aufbau eines Stadtmarketings" - dieser Antrag wurde in den Hauptausschuss verwiesen. Zum Antrag auf Fortführung des Leerstands-Katasters erklärte Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn die Handlungsweise des Bauamtes: Man versuche ständig, mit Eigentümern solcher Immobilien Kontakt aufzunehmen und sie über Fördermöglichkeiten zu informieren. Geld für städtebauliche Beratung stehe ebenfalls bereit. Leider würden wegen der Niedrigzinsphase viele Gebäude nur als Kapitalanlage erworben, ohne konkrete Sanierungsvorstellungen.Stefan Morgenschweis (CSU) forderte hier ein weitergehendes kommunales Förderprogramm. Karl-Heinz Herbst (Grüne) meinte, die Stadt müsse eben Geld in die Hand nehmen und verschiedene Objekte ankaufen, um sie dann später gezielt weiterzuveräußern.Den groben Schotter im Bereich der Trimm-Pfad-Wege kritisierte Evi Rauch. Patrick Fröhlich forderte die Aufnahme von Radstellplätzen in der Innenstadt in die Verkehrsschau. Ebenso kritisierte er den schleppenden Ausbau von Breitbandversorgung in den unterschiedlichen Stadtteilen. Hans-Jürgen Strehl vom Liegenschaftsamt berichtete von großen Schwierigkeiten, bei der Telekom die entsprechenden Auskünfte zu bekommen.Eine Resolution des Stadtrates gegen den Abzug der Postbank-Filiale forderte Karl-Heinz Kreiner (FDP/FWS). Der Bürgermeister berichtete, er habe vier Briefe geschrieben, von denen nur einer beantwortet worden sei. Abschließend sprach Joachim Bender (SPD) noch die Verkehrssicherheit für Kinder an der Abzweigung Konrad-Mayer-/Hofgartenstraße an. Fußmarkierungen seien dort nicht notwendig, erklärte Rosalia Wendl vom Ordnungsamt, da es sich um Zone 30 handele.