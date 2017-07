Politik Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

Die Sitzungsvorlage war gedacht als reine Information für den Stadtrat. Doch dann stieß Peter Zahn, der Umweltschutzbeauftragte, ein Thema an, das für das neue Baugebiet Kempfenhof-Ost noch jede Menge Sprengstoff birgt: 5400 Quadratmeter wertvoller Wald sollen dort abgeholzt werden. Das passt einigen Stadträten überhaupt nicht.

Die Planung muss als völlig unzureichend zurückgewiesen werden. Peter Zahn

Eigentlich sollten die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Kempfenhof-Ost behandelt werden. Doch die Stadtbaumeisterin erklärte, sie habe Kenntnis von einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das für derartige Baugebiete ein Lärmgutachten fordere. Dies müsse nun erst eingeholt werden.Trotzdem habe man schon einige Punkte im Plan überarbeitet: Die Baumfallgrenze im südwestlichen Bereich sei berücksichtigt, der Gehweg der westlichen Erschließungsstraße werde verbreitert, es seien Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau in zwei Abgrenzungsbereichen möglich und die 44 Parzellen seien neu geordnet worden. Hier sei mehr Verkehrsbelastung zu erwarten, was im Gutachten hochgerechnet werden müsse. Die noch zu prüfende Verkehrsanbindung und der Kempfenhofer Weg selbst sei in diesem Verfahren nicht mit eingearbeitet, antwortete die Stadtbaumeisterin auf Frage von Hans-Jürgen Reitzenstein. Dann griff der Umweltschutzbeauftragte Peter Zahn einen Punkt der Planung auf: 5400 Quadratmeter ökologisch wertvoller Mischwald sollten an der Nordgrenze des Gebietes entlang des Kempfenhofer Weges komplett gerodet werden, ein 80-jähriger, gesunder Bestand. "Ein Fünftel dieser Rodungsfläche soll dann als Eingrünung mit acht Laubbäumen den Ersatz darstellen. Das ist nicht akzeptabel, zumal dort dreistöckige Gebäude stehen können!" Die Planung müsse als völlig unzureichend zurückgewiesen werden, das Landschaftsbild werde erheblich dauerhaft beeinträchtigt.Weiterhin sei ein bestehendes, kartiertes Biotop einfach als Wohngebiet überplant und dann später wieder als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen worden, "um das zu werden, was es jetzt schon ist - ebenfalls ein Etikettenschwindel." Der vernichtete Wald werde nirgends ersetzt.Christian Steger (CSU) schloss sich dem an: Selbst wenn es die Gesetzeslage zulasse, den Wald abzuholzen, könne der Baumbestand nicht ausgeglichen werden. Sein Vorschlag: drei bis vier Parzellen weglassen und den Wald erhalten. "Das sollte uns die Sache wert sein." Dann würden aber die anderen Parzellen wohl teurer, warf Liegenschaftsverwalter Hans-Jürgen Winter ein. Durch die Verschiebung der Baumfallgrenze schrumpfe das Baugebiet erheblich, erklärte die Stadtbaumeisterin, während Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer sich hinter Zahn und Steger stellte und eine alternative Planung anregte, ebenso wie Karl-Heinz Herbst (Grüne). Hans-Jürgen Reitzenstein wunderte sich, "dass das Rad jetzt rückwärts gedreht" werden solle, obwohl doch alle die Planung gekannt hätten. Eine Verkleinerung um ein Drittel sei abzulehnen. Fazit: Es wird das Lärmgutachten abgewartet, dann kann der Stadtrat die Einwände abhandeln. Das letzte Wort in Sachen Abholzung aber dürfte noch nicht gesprochen sein. Vielleicht sieht die Baugebietsplanung in ein paar Monaten ja anders aus.