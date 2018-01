Politik Sulzbach-Rosenberg

Üblicherweise kommen schriftlich eingereichte Anträge spätestens in der übernächsten Stadtratssitzung auf die Tagesordnung. Von dort werden sie meist in die Ausschüsse verwiesen. So verfuhr man mit den Anträgen auf Teilnahme am Wohnbauförderprogramm, Info zum Ökokonto, Prüfung Erwerb des Hallenbades, Beteiligung am Wettbewerb "Klimaschutz durch Radverkehr", Verbot von Glyphosat auf den städtischen Friedhöfen, Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks (alle Grüne) und der Installierung einer PV-Anlage für die Kläranlage (CSU). Mit der Parksituation in der Hofgartenstraße in Nähe der Bushaltestelle wird sich die Verkehrsschau beschäftigen (CSU).

Lediglich beim in der Dezembersitzung von Florian Bart (CSU) vorgetragenen Antrag auf Live-Übertragung aller öffentlichen Sitzungen des Stadtrats im Internet gab es jüngst ergänzende Informationen, eine kurze Diskussion und eine sofortige Abstimmung. Der Verfasser versprach sich unter anderem von seinem Ansinnen, dass so Bürger mehr in die Entscheidungsprozesse und Arbeit des Stadtrats eingebunden werden können. "Weiterhin haben die Bürger dadurch auch direkt die Möglichkeit, ihre Stadträte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu erleben", hieß es im Antragstext.Hauptamtsleiter Johann Gebhardt empfahl eine Aufbereitung im Hauptausschuss, gab aber auch Konflikte mit dem Datenschutz zu bedenken. Diese hätten sich bei ähnlichem Verfahren in anderen Kommunen ergeben. "Genauso kann ich nicht einschätzen, ob es jedem Stadtrat passt, wenn er meditierend live im Internet gezeigt wird", so Gebhardt mit einem Lächeln. Bürgermeister Michael Göth fragte nach Möglichkeiten der Weiterbehandlung. Karl-Heinz Herbst forderte eine sofortige Abstimmung. Der Stadtrat sprach sich mit 18:9 Stimmen gegen eine Live-Übertragung der Sitzungen aus.