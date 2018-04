Politik Sulzbach-Rosenberg

26.04.2018

82

Es wird dann doch ein einstimmiger Beschluss. Am Ende hebt der komplette Stadtrat die Hand und verabschiedet den Haushalt 2018 gemeinsam. Er bringt durchaus Erfreuliches: keine Netto-Neuverschuldung, eine freie Finanzspanne von 3,4 Millionen Euro und fast eine Million Schuldenabbau. Und die politische Großwetterlage scheint sich wieder etwas zu entspannen.

"Keine Notwendigkeit"

Stadt nicht als Träger

Aller Anfang ist schwer. Die CSU hatte die Zustimmung zum Haushalt im Vorfeld von drei Anliegen zur Kinderbetreuung abhängig gemacht, allen voran die Schaffung einer weiteren Gruppe unter städtischer Trägerschaft bis zum September 2018: Deswegen wurde dieser Punkt vorgezogen. Bürgermeister Michael Göth machte aber sofort klar, dass er auf keinen Fall eine städtischen Trägerschaft anstreben, sondern anderen Organisationen den Vorzug geben werde.Im Übrigen sei die Verwaltung seit einiger Zeit mit eben diesen Themen beschäftigt, es bestehe also keine Notwendigkeit für diese Anträge. Der stellvertretende Leiter der Finanzverwaltung, Martin Renner, legte dies auch in seinem ebenfalls vorgezogenen Sachstandsbericht dar.Stefan Morgenschweis (CSU) berichtete von besorgten Eltern, die fürchteten, keinen Platz mehr für ihr Kind zu bekommen, zeigte sich aber hinsichtlich der Träger-Frage kompromissbereit. Er kritisierte, dass der Bürgermeister bei den Besprechungen mit den Parteien nie etwas davon erwähnt habe, dass bereits an der Lösung gearbeitet werde. Göth konterte mit dem Hinweis auf "ungelegte Eier" und erklärte, dass eine solche Gruppe rein organisatorisch gar nicht mehr machbar sei bis September, sondern etwa ein Jahr Vorlauf brauche. Es zeichne sich aber eine Übergangslösung ab.Städtische Trägerschaft einer solchen Gruppe lehnten auch Hans-Jürgen Reitzenstein (FDP/FWS) und Karl-Heinz Herbst (Grüne) ab, Joachim Bender (SPD) verwies auf die bereits zusätzlich eingestellten Haushaltsmittel für Waldkindergarten und BRK-Krippe. Der Antrag von Patrick Fröhlich (CSU), die Stadt möge als Träger einspringen, wenn andere Lösungen nicht zustande kämen, fiel mit 11:19 Stimmen durch. Die anderen Anträge wurden in den Hauptausschuss verwiesen.Dann ging es in die Haushaltsberatungen (siehe Kasten "Stimmen"). Bereits das fünfte Haushaltsjahr in Folge sei eine Schuldenreduzierung möglich, eröffnete der Bürgermeister, die Last liege jetzt unterhalb von 50 Millionen. Es gebe keine Netto-Neuverschuldung, weitere 0,889 Millionen würden zurückgeführt.Von einer zufriedenstellenden Einnahmesituation sprach Finanz-Chef Andreas Eckl. Besonders die Einnahmen aus der Einkommenssteuer hätten sich deutlich positiv entwickelt - Resultat der guten Beschäftigungslage in der Stadt. Die Zinsausgaben würden 2018 erstmals seit langem wieder unter eine Million sinken. Eckl nannte als künftige Großprojekte das Seidel-Anwesen, dessen Ankauf 2018 geplant sei, dessen gemeinsame Sanierung und Verbindung mit dem Haus für Bürgerdienste, die Sanierung von Maintenon-Brücke und Waldbad und anderes mehr. Trotzdem sah Eckl aber Chancen, die Schulden mittelfristig auf unter 45 Millionen Euro zu senken und trotzdem zu investieren. "Beides gleichermaßen möglich zu machen, wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein!" Die Parteien stimmten unisono der Haushaltssatzung, der mittelfristigen Finanzplanung und dem Wirtschaftsplan zu.

Alle Angaben in Millionen Euro, Vorjahresdaten in KlammernNetto-Neuverschuldung 0 (0)Kreditaufnahmen 3,38 (1,79)Schuldenrückführung 0,89 (1)Schuldenstand 48 (50,8)Freie Finanzspanne 3,4 (2,39)Rücklagenentnahme 1,3 (0,5)InvestitionenSeidel-Anwesen: 0,2Straßenbau: 1,4Kanalbau: 0,44Flächen-Vorrat: 1,3Breitband: 0,73Jahnschule: 0,37Krötenseeschule: 0,48Kitas: 1,7Förderturm: 0,86Stadtgärtnerei: 0,15Kläranlage: 0,51

Hart ins Gericht ging SPD-Fraktionssprecher Achim Bender mit seinem CSU-Stadtratskollegen Florian Bart: "Seine Aussagen in der Presse, anstehende Generalsanierungen wie die der Krötensee-Mittelschule, des Seidel-Anwesens und auch die gesamte Maxhüttensituation seien mit dem derzeitigen Finanzgebaren des Bürgermeisters nicht machbar, sind eine Diffamierung und Unverschämtheit und entsprechen nicht den Tatsachen."