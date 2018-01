Politik Sulzbach-Rosenberg

22.01.2018

Sulzbach-Rosenberg und Eschweiler bandeln an - die angestrebte Städtepartnerschaft scheint auf einem guten Weg zu sein. Wir haben mit Bürgermeister Michael Göth gesprochen, nachdem er die Stadt in Nordrhein-Westfalen besucht hat.

Nach Ihrer Wiederwahl zum Bürgermeister war die Fahrt nach Eschweiler eine Ihrer ersten Termine, um die Städtepartnerschaft weiter auf den Weg zu bringen. Wie wurden Sie aufgenommen?Michael Göth: Die ersten Kontakte mit dem Eschweiler Bürgermeister Rudi Bertram verliefen in sehr freundschaftlicher Atmosphäre, die mit Sicherheit eine baldige Vertiefung der Beziehungen zulässt. Schließlich soll es ja zu einem offiziellen Beschluss einer Partnerschaft mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg kommen, was natürlich auch noch von den jeweiligen Stadtratsgremien abgesegnet werden muss.Wie lauten die ersten Vereinbarungen? Oder, was muss jetzt auf den Weg gebracht werden, um die Partnerschaft mit der Stadt Eschweiler in trockene Tücher zu betten?Zunächst einmal wird nach der Faschingszeit eine Delegation aus Eschweiler die Herzogstadt besuchen, um sich auch einmal bei uns etwas intensiver umzusehen. Bei unseren Gesprächen stand natürlich auch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Berührungspunkten im Vordergrund. Aufgrund der Vergangenheit als Industriestadt, enormer kultureller Vielfalt und der schon bestehenden Kontakte mit der FG Knappnesia sehe ich dieser Partnerschaft recht hoffnungsvoll entgegen. Unter anderem gibt es in Eschweiler auch eine Musikschule, was sicher einen Austausch mit unserer SMS möglich machen würde.Sie haben eine Delegation aus Eschweiler erwähnt, die schon bald die Herzogstadt besucht. Dieser Tage aber werden die rheinischen Frohnaturen sicher mit ihrem Karneval beschäftigt sein?Ja genau, zurzeit ist in Eschweiler alles auf Karneval eingestellt, der jedes Jahr fünfeinhalb Wochen von Aschermittwoch an rückwärts gezählt sehr intensiv gefeiert wird. Bekanntlich ist der Rosenmontagsumzug in Eschweiler der drittgrößte in Deutschland. In der Stadt selbst gibt es mehr als 20 Karnevalsvereine. Die Kinder wachsen dort von kleinauf in die Narrenzünfte hinein. (oy)