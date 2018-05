Politik Sulzbach-Rosenberg

Es schaut gut aus für die erste Partnerschaft von Sulzbach-Rosenberg mit einer anderen Stadt: Am Donnerstag und Freitag war eine sechsköpfige Delegation aus Eschweiler hier zu Gast und konkretisierte die im Januar von Bürgermeister Michael Göth aufgenommen Bestrebungen.

"Das war sehr angenehm, wie wir aufgenommen wurden", beschrieb der Eschweiler Bürgermeister Rudi Bertram gegenüber der SRZ seine Eindrücke vom Besuch. "Und wir haben auch sehr konstruktiv gearbeitet." Ergebnis: Die Partnerschaft wird noch einmal in den jeweiligen politischen Gremien besprochen, "dann müssen wir gemeinsam ihre Ziele definieren". Bertrams Sulzbach-Rosenberger Amtskollege Michael Göth setzt darauf, dass der Stadtrat im Juni sein Okay gibt und die Partnerschaft dann bis Ende des Jahres eingetütet werden kann. Während die Herzogstadt bisher nur Patenschaften eingegangen ist, hat Eschweiler bereits Erfahrung mit Partnerschaften: mit Wattrelos in Frankreich (an der belgischen Grenze) ist man seit 1975 auf diese Weise verbandelt, mit Reigate & Banstead in England (etwa 80 Kilometer von London) seit 1985. "Diese Partnerschaften leben bei uns durch die Bürger, die Vereine und die Schulen", erzählte Rudi Bertram. Das werde man auch bei den Kontakten mit Sulzbach-Rosenberg anstreben. Diese Anknüpfungspunkte liegen Michael Göth ebenso am Herzen. Deshalb möchte er, dass nach dem politischen Auftakt möglichst schnell ein Schüleraustausch in Gang kommt. Die 58 000-Einwohner-Stadt Eschweiler im Landkreis Aachen biete hier gute Voraussetzungen, da sie genau dieselben Schularten habe wie Sulzbach-Rosenberg, "sogar eine Sing- und Musikschule". Berührungspunkte gibt es ferner durch das Eschweiler Röhrenwerk, das mal im Maxhütte-Firmenverbund war, sowie die guten Kontakte der Faschingsgesellschaft Knappnesia zur Narrenzunft Eschweiler Pumpe-Stich.