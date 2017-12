Politik Sulzbach-Rosenberg

04.12.2017

31

0 04.12.201731

Schon im Vorfeld der Stadtratssitzung war der Ankauf des Seidel-Anwesens wegen seiner finanziellen Tragweite immer wieder Mal ein Reizthema. Kann sich die Herzogstadt das leisten, gibt der Haushalt den Ankauf her? Die Kämmerei lässt nun ganz aktuelle Zahlen sprechen.

Keine Kredite

Während der vergangenen Monate drängte sich beim Seidel-Anwesen auch immer die Frage nach Finanzierung des Projekts auf. Die im Stadtrat durchgefallene Antragsmappe von 2. Bürgermeister Günter Koller hatte ja unter anderem einen Bürgerentscheid zu diesem Thema als Ziel. Dazu kommt es bekanntlich nicht mehr ( www.onetz.de/1798232). Vielmehr steht im Frühjahr die Entscheidung des Ankaufs durch die Kommune erneut auf der Tagesordnung des Ratsgremiums.Beim Pressegespräch zu einer möglichen Finanzierung des Projekts "Ankauf des Seidel-Anwesens" und zur aktuellen Haushaltssituation mit Bürgermeister Michael Göth, Kämmerer Andreas Eckl und Rechtsdirektor Harald Mizler kamen die aktuellen Zahlen auf den Tisch."Wir werden nun zum vierten Mal in Folge bei der Haushaltsentwicklung ohne Nettoneuverschuldung auskommen. Und das trotz hoher Investitionen, für die es mitunter keine Zuschüsse gab", gab das Stadtoberhaupt eingangs zu bedenken. Als Beispiele nannte Göth hier den finanziellen Aufwand für das Waldbad oder den Neubau des Sulzbacher Feuerwehrhauses in Millionenhöhe. "Das haben wir durch unsere gesteigerte Finanzkraft ohne Schulden geschultert."Wie der Leiter der Finanzverwaltung ergänzte, sei im Haushalt 2017 von einer Schuldentilgung in Höhe von rund eine Million Euro die Rede gewesen. Zusätzlich werden in diesem Jahr die Kreditermächtigungen des Jahres 2016 über rund 1,9 Millionen Euro auch heuer nicht in Anspruch genommen, wodurch sich eine weitere Schuldentilgung um diese knapp zwei Millionen Euro ergibt."Zusammengerechnet werden damit im Jahr 2017 gut 2,9 Mio. Euro haushaltliche Schulden getilgt. Der Schuldenstand wird sich damit Ende 2017 von 51,8 auf 48,9 Mio. Euro und damit unter die Marke von 50 Millionen Euro reduzieren", führt Andreas Eckl an. Wie Bürgermeister Göth weiter erläutert, wirkten sich hier der deutliche Anstieg bei der Gewerbesteuer (zweithöchste Einnahmen seit Aufzeichnung) mit rund 8,5 Millionen und die überdurchschnittlichen Einkommensteueranteile von circa 8,6 Millionen Euro positiv auf die Finanzlage aus. Aber auch die gute Beschäftigungslage mit niedriger Arbeitslosigkeit sorgten insgesamt für eine erfreuliche Entwicklung. "Ein Projekt wie den Ankauf des Seidel-Saals können wir uns auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Förderungen meiner Meinung nach aus eigener Kraft leisten", resümiert der Rathauschef. Kämmerer Andreas Eckl verwies an anderer Stelle auch auf die außerhaushaltlichen Schulden, die unter anderem aus dem Abwasseranlagenvertrag IV resultieren. Hier würden jährlich 500 000 planmäßig rückgeführt. Ein aktueller Stadtratsbeschluss ermöglicht nun noch in diesem Jahr außerordentlich zwei Millionen Euro zu tilgen. "Insgesamt kann die Stadt Sulzbach-Rosenberg damit im Jahr 2017 4,9 Millionen Euro ihrer Schulden zurückführen", freute sich der Kämmerer über die Entwicklung.