24.11.2017

Sulzbach-Rosenberg/Amberg. (epd/cog) Das Kirchenparlament der rund 2,4 Millionen Protestanten in Bayern tagt von diesem Sonntag bis 30. November in Amberg und Sulzbach-Rosenberg. Gastgeber der Landessynode ist das Dekanat Sulzbach-Rosenberg. Im Mittelpunkt der Landessynode stehen die Finanzen, aber auch der Frieden.

Eine wesentliche Rolle wird zudem das Dorf Fürnried (Kreis Amberg-Sulzbach) spielen. Dort wurde 1858 Johann Flierl geboren, der 1886 als Neuendettelsauer Missionar nach Papua-Neuguinea ging. Auf der Synode soll ein Partnerschaftsabkommen der ELKB mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea unterzeichnet werden. Außerdem wollen die Synodalen am Dienstag einen "Friedensimpuls" im Hof des Kurfürstlichen Schlosses Amberg setzen. Die Landessynode beginnt am Sonntag in Sulzbach-Rosenberg mit einem Gottesdienst in der Christuskirche und einem Stehempfang im Rathaus.Das evangelische Dekanat Sulzbach-Rosenberg erstreckt sich im Wesentlichen auf die Kreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf und umfasst insgesamt 24 Gemeinden, in denen 35 000 Evangelische leben. Die größte ist Amberg-Paulaner mit mehr als 7000 Mitgliedern, die kleinste, Högen (Kreis Amberg-Sulzbach), hat nur 225 Seelen. Obwohl Amberg, die größte Stadt im Dekanatsbezirk, und Sulzbach-Rosenberg, der Dekanatssitz, nur zwölf Kilometer auseinander liegen, sind sie ganz verschieden: Rund die Hälfte der Sulzbach-Rosenberger ist evangelisch.Jenseits der Stadtgrenze fängt aber schon das Diasporagebiet an, das im Osten bis zur tschechischen Grenze reicht. Die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit ist ein Thema, das Dekan Karlhermann Schötz sehr beschäftigt. Wie gut das funktionieren kann, zeigt die gemeinsame Verwaltungsstelle von Sulzbach-Rosenberg mit dem Dekanat Weiden.