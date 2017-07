Politik Sulzbach-Rosenberg

16.07.2017

Nur fünf Kilometer von der Dortmunder City entfernt werden neue Stadtquartiere für moderne Lebens- und Arbeitsformen Wirklichkeit: Phoenix, ein Standort, annähernd so groß wie 300 Fußballfelder, mit hervorragender Anbindung an die City, an Autobahnen und den Dortmunder Flughafen.

Duisburg-Nord ein Muster für die MH? Auf Einladung von Bürgermeister Michael Göth wird Ralf Winkels, Geschäftsführer des Landschaftsparks Duisburg-Nord, zusammen mit Egbert Bodmann, dem Leiter der dortigen Bauhütte, am 25. Juli in der öffentlichen Stadtratssitzung in Sulzbach-Rosenberg die erfolgreiche Umwandlung der Industriebrache Meidericher Hütte in Duisburg-Nord zum Landschafts- und Erlebnispark mit jährlich über einer Million Besucher erläutern. Bereits am Vorabend dieser Sitzung, also am Montag, 24. Juli, stellt Ralf Winkels das Projekt unter anderem mit einer Video-Präsentation bei einer öffentlichen Info-Veranstaltung um 18 Uhr im Saal des Kettelerhauses Rosenberg vor. Begleitend wird ein Maxhütte-Film des Filmemachers Roland Eichler gezeigt. Der Sulzbach-Rosenberger Künstler Roman Friedrich will außerdem eine Auswahl seiner Maxhütten-Gemälde im Foyer des Kettelerhauses zeigen. Zu dieser Infoveranstaltung laden die Stadt, die Interessensgemeinschaft Freunde Rosenbergs, die Redaktion "Rosenbladl" und die Initiatoren der Unterschriftenaktion "Rettet den Hochofen und die Hochofenplaza" die Öffentlichkeit ein. (rlö)

Sulzbach-Rosenberg/Dortmund. Eine weitere Station der Delegation aus der Herzogstadt im Ruhrgebiet mit Bürgermeister Michael Göth (SRZ berichtete) war Dortmund. In der Ruhrmetropole, wo vor wenigen Jahren noch Hochofen- und Stahlwerk das Arbeiten und Leben im Stadtteil Hörde prägten, sind heute bereits zahlreiche neue Arbeitsplätze in den Schlüsselbranchen der Zukunft und attraktive Wohnquartiere mit hohem Freizeitwert entstanden. Ein neuer Stausee - - der Phoenix-See - hat Phoenix inzwischen zu einem ganz besonderen Anziehungspunkt im neuen Dortmund gemacht. Ein neuer Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum in einem Stadtkonzept der kurzen Wege ist entstanden. Die Realisierung dieses imposanten Stadtentwicklungsprojektes wurde sowohl durch das Land Nordrhein-Westfalen als auch durch die Europäische Union finanziell unterstützt. Federführend tätig bei der Umsetzung ist NRW Urban, ein jüngeres Kind der Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen.Birgit Jakoby von NRW Urban führte die Besucher aus der Herzogstadt durch das Gelände, eine rund 40 Hektar große Industriebrache, die vom Land aufgekauft, saniert, erschlossen und inzwischen zu 43 Prozent erfolgreich weiter veräußert wurde. Insgesamt verwaltet NRW Urban rund 2000 Hektar ehemaliges Hütten-Industriegelände in Dortmund.