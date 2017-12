Politik Sulzbach-Rosenberg

Mögen es mitunter auch Prestigegründe sein, die den Wunsch nach Aufstufung zum Oberzentrum wachsen ließen. Verbunden sind damit jedenfalls keine Nachteile, denkt man an Zuzug von größeren Geschäften, Behörden oder anderen Versorgungseinrichtungen. Für die Herzogstadt wird das aber erst einmal nichts. Der Stadtrat reagierte am Dienstag mit Unverständnis.

An einem Strang

Argumente zur Aufstufung Herzog-Christian-August-Gymnasium



Walter-Hollerer-Realschule



Berufliches Schulzentrum



Berufsfachschulen für: Musik, Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege, Altenpflege, Krankenpflege



Fachhochschule Polizei



Sonderpädagogisches Förderzentrum



Jura-Werkstätten



Volkshochschule



St.-Anna-Krankenhaus



Fünf Pflegeheime



Ökumenische Sozialstation



BRK-Standort



Synagoge



Historische Druckerei Seidel



Literaturarchiv



Erstes Bayerisches Schulmuseum



Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach



Agentur für Arbeit. (oy)

Den Stein ins Rollen hatte die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) gebracht. Von Markus Söders Finanz- und Heimatministerium war im vergangenen Jahr der Stadt mitgeteilt worden, dass dabei auch die Festlegung der Mittel- und Oberzentren überprüft werde. "Unter Berücksichtigung der Neueinführung einer Stufe ,Metropolen' und des Bestandsschutzes für ausgewiesene Zentrale Orte erfolgt die Festlegung weiterer Mittel- und Oberzentren", verlautete aus dem Ministerium.Unter die von der Staatsregierung gewünschten Flexibilisierung der Landesplanung mit Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Systems fiel auch ein Bestandsschutz bestehender Mittel- und Oberzentren sowie die Überprüfung aller vorliegenden Aufstufungswünsche. Unter letztgenannten Gesichtspunkt beantragte die Stadt Sulzbach-Rosenberg aufgrund eines einstimmigen Stadtratsbeschlusses vom 28. Juni 2016 eine Aufstufung zum Oberzentrum oder Teil eines Oberzentrums.Wie Bürgermeister Michael Göth im Stadtrat mitteilte, sei bei der Sitzung des Planungsverbandes Oberpfalz Nord im November, wo es, wie jetzt wieder im Stadtrat, um die Fortschreibung des LEP ging, auch lebhaft über die Aufstufungwünsche beziehungsweise Nichtberücksichtigung von Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg diskutiert worden. Vermutet wurde damals vom Rathauschef auch, dass durch die Neuschaffung von Metropolen und Regionalzentren de facto eine Rückstufung der bisherigen Ober- und Mittelzentren stattfinde.In der Neufassung der Teilfortschreibung, die der Stadt Mitte November zuging, ist in der Begründung zur Ablehnung der Aufstufung der Herzogstadt zum Oberzentrum nichts zu finden. Aufgeführt ist dagegen für die Oberpfalz Regensburg als neues Regionalzentrum, die Aufstufung von Cham (rund 16 500 Einwohner) zum Oberzentrum sowie von Mitterteich/Wiesau als neues Mittelzentrum. Auch dazu wird in der Begründung nichts ausgeführt. "Wir wollen eine Antwort und Klarheit über die Gründe der Ablehnung. Deshalb haben wir am 5. Dezember ein erneutes Schreiben ans Heimatministerium gesandt", berichtete Bürgermeister Michael Göth dem Kommunalparlament. Rechtsdirektor Harald Mizler informierte ausführlich über die LEP-Fortschreibung, bedauerte die Nichtberücksichtigung trotz guter Argumente und sah in einer Begründung gute Möglichkeiten, um eventuelle Defizite als Kommune auszumerzen."Es muss unser Ziel sein, am Oberzentrum festzuhalten, alles andere wäre eine Abwertung", so 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein (FDP/FWS), der vom Ministerium dazu auch eine Erklärung forderte. Für SPD-Fraktionssprecher Achim Bender war es ein Witz, welche Städte zum Oberzentrum aufgestuft wurden. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um hier vorwärts zu kommen." Stefan Morgenschweis schlug für die CSU-Fraktion in die gleiche Kerbe, in dem er weiter die Forderung eines Oberzentrums mit Nachdruck als deutliches Signal des Stadtrats anmahnte.Bei der Abstimmung im Rathaus votierte der Stadtrat einstimmig für die Weiterverfolgung der Aufstufung zum Oberzentrum. Zur LEP-Fortschreibung sei keine Stellungnahme nötig. Angemerkt/Zum Thema