Politik Sulzbach-Rosenberg

19.07.2017

Höher oder niedriger, mit Fallschutz oder ohne? Der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss diskutierte in seiner Sitzung doch einige Zeit über den Antrag von Thomas Steiner (SPD): Dieser wollte bei der Ersatzbeschaffung für ein Spielgerät am städtischen Spielplatz Lerchenfeld ein Update der Planung erreichen. Die angedachte Höhe von 1,5 Metern erschien ihm für Kinder bis zu zehn Jahren als unattraktiv, er wollte eine Konstruktion von 1,9 bis 2 Metern.

Deswegen beantragte er eine Aufstockung der im Haushalt bereits eingestellten 18 000 Euro um weitere 10 000 Euro. Florian Bart (CSU) meinte zwar, dass 1,5 Meter für die Kinder von drei bis sechs Jahren reiche, weil Ältere diese Geräte sowieso nicht mehr nutzten. Trotzdem entschied der Bauausschuss für die Aufstockung und die Anschaffung eines weiteren, höheren Spielturms. Begrüßt wurde im Bauausschuss die Absicht, den Radweg von Obersdorf nach Altmannshof entlang der Kreisstraße 13 zu verlängern. Dieser Lückenschluss falle auch im Kreistag auf fruchtbaren Boden, berichtete Günter Koller (CSU). Jetzt soll sich die Stadt mit dem Landkreis über Einzelheiten abstimmen, etwa die Gestaltung innerorts in Obersdorf. "Warum war niemand vom Bauamt dabei bei der Besichtigung des Landschaftsparks Duisburg-Nord?", wollte Florian Bart vom Bürgermeister wissen, denn dies sei ja wohl eine Anregung für das Problem Hochofen-Plaza und MH-Gelände gewesen. Göth beschied ihn kurz, dass derlei Planungen von Fahrten schon ihm selbst überlassen bleiben sollten.Bettina Moser monierte den maroden Gehsteig in Kleinfalz, und Thomas Steiner nahm sich nochmals der in der Stadtratssitzung als nicht machbar eingestuften Querungshilfe beim Liliencenter an: Er beantragte, dass die Verkehrsschau des Landkreises sich diese Stelle ansehen sollte mit dem Ziel, hier eine Beschränkung auf Tempo 30 Kilometer zu platzieren. Dann wäre nämlich laut Auskunft des Staatlichen Bauamtes eine Querungshilfe möglich.