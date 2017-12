Politik Sulzbach-Rosenberg

27.12.2017

Wie möchte ich im Alter leben? Auf diese eigentlich so einfache Frage gibt es vielleicht so viele Antworten wie Befragte. Keiner mag sich so richtig vorstellen, wie es ist, die eigene Selbstständigkeit zu verlieren und auf Pflege angewiesen zu sein. Dass dies nicht nur ein persönliches Problem ist , sondern auch sehr stark die Öffentlichkeit betrifft, zeigte sich bei einem Vortrag, zu dem Günter Koller, Geschäftsführer des Caritasverbandes Amberg-Sulzbach, neben Interessierten auch mehrere Bürgermeister aus dem Landkreis und Stadträte in der Sozialstation begrüßte.

Renate Backhaus, die Referentin für stationäre und teilstationäre Altenhilfe des Diakonischen Werkes Bayern aus Nürnberg, erläuterte dabei "Neue Wohnformen im Alter". Bei einer Untersuchung im Jahre 2015 konnten sich nur 12 Prozent der befragten Personen vorstellen, in einem Pflegeheim ihren Lebensabend zu verbringen. Lebten vor 30 Jahren bereits 65- bis 70-Jährige in einem Altersheim, betrage heute der Altersdurchschnitt dort 85 Jahre.Dies zeige, dass neue Konzepte notwendig seien und auch der Grundsatz der Bundesregierung heiße "Ambulant vor stationär". Das Ziel vielfältiger Programme und Initiativen sei, Selbstständigkeit und selbstbestimmtes Wohnen so lange wie möglich zu erhalten. Dabei gehe es um die altersgerechte Gestaltung von Wohnraum und Wohnumfeld, sowie die Schaffung von Hilfsstrukturen.Dazu gebe es aus den verschiedenen Bundesministerien Ratgeber für Pflegeleistungen, Tipps zu barrierefreiem Umbau und Wohnen, Checklisten und hilfreiche Techniken, die virtuelle Wohnungen und Musterhäuser für Generationenwohnungen zeigten. Bereits heute gäbe es z. B. in Würzburg eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, wo 12 Personen in einer Wohngruppe selbstbestimmt lebten und von nur einer Präsenzkraft betreut würden.In Bayern seien die Staatsministerien für Arbeit und Soziales sowie Gesundheit zuständig. Besonders alternative Lebensformen seien gefragt: "Denn überwiegender Wunsch älterer Menschen ist, ihr Leben auch im Fall von Hilfebedürftigkeit möglichst unabhängig, selbstständig und selbstbestimmt in der vertrauten Umgebung zu Hause zu verbringen." Unterstützung erfolge durch Wohnberatung und Wohnungsanpassung, bürgerschaftlich organisierte Nachbarschaftshilfe, Seniorengenossenschaft, Betreutes Wohnen zu Hause oder Wohnen für Hilfe. Bei dieser neuen Form der Betreuung engagieren sich Bürger für andere, ihre dafür aufgewendete Zeit werde ihnen gut geschrieben bis selbst Hilfe gebraucht wird.Den Bürgermeistern riet die Referentin, Runde Tische mit allen Bürgern zu organisieren und zu fragen, welche Wünsche es gäbe, welche Angebote bereits vorhanden wären. Hilfreich seien auch Gespräche mit anderen Gemeinden, die bereits Projekte verwirklicht hätten.Bei der Diskussion zeigte sich, dass es vor allem auf dem flachen Land Schwierigkeiten gibt, solche Projekte anzugehen, denn häufig seien die Vorgaben des Staates, etwa bei der Tagespflege, nicht zu schaffen, und so gebe es kaum Fördermöglichkeiten. Stärkere Unterstützung des Staates wäre hier dringend notwendig. Auch Eigeninitiativen von Privatpersonen scheitern oft an der Kostenfrage, außerdem gingen die Vorstellungen der Leute oft sehr weit auseinander.