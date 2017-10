Politik Sulzbach-Rosenberg

19.10.2017

Der erste Schritt ist getan. Als dritter Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 14. Januar will sich Andreas Schmid bewerben. In einer Gründungsversammlung erhielt er den Auftrag dazu. Zuvor aber gibt es noch etliche Hürden zu nehmen.

Vita Andreas Schmid ist 46 Jahre alt. Geboren in Obersdorf, wohnt er jetzt im Bachviertel. 1987 machte er eine Ausbildung zum Mittleren nichttechnischen Staatsfinanzdienst in München. 1991 kam er zurück nach Sulzbach-Rosenberg, arbeitete in der Stadtverwaltung und als Feuerwehrmann in Rosenberg. Seit 2012 ist er im Einwohnermeldeamt der Stadt mit Einwohnerwesen, Fundamt und Passamt beschäftigt. Gefragt nach möglichen Kollisionsgefahren mit seinem Chef, dem amtierenden Bürgermeister Michael Göth, zeigt er sich gelassen: "Es ist ein demokratischer Prozess, man macht nichts anderes, als seine Grundrechte in Anspruch zu nehmen." (hka)

Mit viel Glück werde ich als Kandidat aufgestellt. Andreas Schmid

Das griechische Lokal Korfu hatte Andreas Schmid für die erste Zusammenkunft seiner "unorganisierten Wählergruppe" bewusst gewählt: "Die Demokratie wurde ja sozusagen in Griechenland erfunden", erklärte er. Ein rundes Dutzend Interessenten oder Unterstützer hatte sich eingefunden; für Versammlungsleiterin Petra Schilling genügend, um Beschlüsse fassen zu können.Dabei ging es zunächst um Formalitäten wie die Wahl von Markus Altendorff zum Schriftführer und Christian Weiß zum Beisitzer. Auch der Name der Wählergruppe stand schnell fest: Das Kürzel "ZuSuRo" soll stehen für "Zuhause & Zukunft in Sulzbach-Rosenberg".Im Fall seiner Wahl würde sich Andreas Schmid für eine lebens- und liebenswerte Stadt für alle Altersgruppen einsetzen und den Tourismus stärken. Denkmalschutz um jeden Preis müsse nicht sein, wohl aber der sinnvolle Ausbau regenerativer Energien. Als unabhängigem Bürgermeister sei ihm das Miteinander wichtig, das Zuhören, Sammeln von Ideen, ebenso Offenheit und Transparenz bei Entscheidungen. "Es geht um Konsens und nicht um Zwang, dies jedoch nicht zwangsläufig in einer reinen Kuschelpolitik", erläuterte er seine Vorstellungen.Diese Ziele als Teil des Gründungsprotokolls wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt, zusätzlich aber ergänzt durch die Punkte wie "Willkommenskultur und Hinweis auf attraktive Sehenswürdigkeiten in der Stadt" sowie "Sicherheit der Bürger".Als nächsten notwendigen Schritt nannte Schmid die Aufstellungsversammlung am Mittwoch, 25. Oktober, wiederum um 19 Uhr in der Taverne Korfu. Dort braucht er zehn Unterstützerunterschriften. Schwerer fallen dürfte es, mindestens 180 Wähler zu motivieren, vom 9. November bis 4. Dezember ins Rathaus zu gehen und sich in die ausliegenden Listen einzutragen. Wenn das gelingt, erscheint sein Name im Januar auf dem Stimmzettel. "Das macht die Stadt, und ich erfahre nicht, wie viele Leute sich eintragen", weiß Schmid um die Unwägbarkeit.Er jedenfalls und auch seine Unterstützer sind optimistisch. "Mit viel Glück werde ich als Kandidat aufgestellt", sagt er, kennt aber auch das Risiko zu scheitern. Wie es dann weitergeht mit seiner unorganisierten Wählergruppe, blieb an diesem Abend offen. So oder so, nach der Bürgermeisterwahl werde man sich wieder treffen, um zu entscheiden, ob es zu einer organisierte Gruppe kommen solle oder zur Auflösung.