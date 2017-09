Politik Sulzbach-Rosenberg

24.09.2017

Die Schlacht ist geschlagen, die Parteien haben jetzt viel zu tun mit der Analyse in den nächsten Tagen. Im Wahlamt der Stadt dagegen zogen Rosalia Wendl und Georg Renner schon am Sonntagabend eine positive Bilanz: In gewohnter Präzision absolvierte die Mannschaft ihre Arbeit an der aktiven Demokratie.

Die umfangreichen Vorbereitungen zur Bundestagswahl wirkten sich auch in den 30 Stimmbezirken der Herzogstadt positiv aus. Insgesamt rund 200 Wahlhelfer sorgten in den Stadtteilen am Sonntag für einen reibungslosen Ablauf. Nach Angaben von Wahlamt-Sachbearbeiter Georg Renner traf die erste Schnellmeldung gegen 18.30 Uhr aus dem Wahllokal an der Edith-Stein-Straße ein.Bis 19.15 lagen insgesamt elf solcher Meldungen, darunter zwei Briefwahlbezirke, vor. Rosalia Wendl berichtete als Verantwortliche im Wahlamt eine hohe Frequentierung bis zur Mittagszeit, weshalb sie insgesamt eine höhere Wahlbeteiligung als 2013 erwartete. Dies bewahrheite sich: Sie stieg tatsächlich von 64,11 auf 72,48 Prozent. Mit dem vorläufigen Endergebnis rechnete das Wahlamt bis kurz nach 20 Uhr - auch das traf so ein. Bürgermeister Michael Göth überzeugte sich persönlich in allen Wahllokalen davon, dass alles problemlos lief. Die Parteien hatten sich am Abend bei Wahlpartys versammelt oder kamen zum Statement in die SRZ-Redaktion (siehe unten und Seite 24). Den CSU-Listenkandidaten Patrick Fröhlich erwischten wir am Telefon und fragten ihn nach seiner Einschätzung. "Ich will nicht um den heißen Brei herumreden - wir haben verloren wie auch die SPD", meinte er. CDU/CSU seien zwar die stärkste Fraktion, hätten aber andere Ansprüche gehabt.Das sei aber nun eben eine Bundestagswahl gewesen, mit anderen Themen als in Bayern, erklärte Fröhlich im Hinblick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. "Aber damit will ich mich noch gar nicht befassen. Die Bundestagswahl ist jedenfalls kein Probelauf für Bayern, dazu ist sie zu wichtig."Klären und analysieren müsse die CSU die bedenklichen AfD-Zuwanderungen. "Aber wir werden auf keinen Fall deren Positionen übernehmen", stellte er klar. "Dass rechts von uns eine Kraft mit 13 Prozent im Bundestag sitzt, stimmt mich nicht glücklich." Aber er habe im Wahlkampf festgestellt, dass viele Bürger ihre Sorgen und Ängste mit einer Wahl der AfD lindern wollten.