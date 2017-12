Politik Sulzbach-Rosenberg

05.12.2017

27

0 05.12.201727

Bislang war eine Sanierung vorgesehen, sowohl für die Schule als auch für die Turnhalle. Doch jetzt könnte auch ein Ersatz-Neubau für die Turnhalle kommen. Diese Option für die Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg soll mit einer Entwurfsplanung geprüft werden.

Aus dem Ausschuss Jeweils einstimmig hat der Kreisausschuss bei seiner Sitzung im König-Ruprecht-Saal Zuschüsse für Feuerwehr-Fahrzeuge genehmigt: je 47 915 Euro für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge für die Hirschauer und die Freihunger. Die Ensdorfer und die Wolfsbacher Feuerwehr benötigt jeweils ein mittleres Löschfahrzeug. Nach derzeitigem Planungsstand betrage der Zuschuss für Ensdorf 19 740 Euro, der für Wolfsbach 18 025 Euro. Auch dagegen hatten die Kreisräte nichts einzuwenden. Wie es im Sachstandsbericht hieß, seien alle Fahrzeuge für den überörtlichen Einsatz bestimmt.



Der Landkreis fördert 2018 eine Interventionsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF), die von häuslicher Gewalt betroffene Frauen berät. Stadt und Landkreis übernehmen zusammen zehn Prozent der förderfähigen Gesamtkosten, wobei der Anteil beider Gebietskörperschaften nach dem Anteil der Einwohnerzahl bemessen wird. Dagegen hatte kein Mitglied des Kreisausschuss etwas einzuwenden. (san)

Amberg-Sulzbach. Den aktuellen Stand zur Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule legte Thomas Raithel vom Gebäudemanagement dem Kreisausschuss am Montagnachmittag vor. Die Kostenschätzung im Frühjahr habe einen Finanzmittelbedarf von 19,85 Millionen Euro ergeben. Jetzt sei die Kostenberechnung fertig. Mit 22 130 000 Euro liege man um mehr als zehn Prozent über der ursprünglichen Schätzung. Die Sanierung des Altbaus der Schule sei demnach um acht Prozent gestiegen, was laut Raithel immer noch eindeutig wirtschaftlicher sei als ein Neubau. Die Kostensteigerung für die Turnhalle betrage 25 Prozent. Raithel nannte auch die Gründe dafür. So habe man bei der Untersuchung herausgefunden, dass auch die Fertigteile der Betonfassade saniert werden müsse, zudem der Technikkeller. Zudem sei die Hallenstatik am Limit. Somit sei fraglich, ob eine Investition in die bisherige Halle noch sinnvoll sei.Deshalb schlug Raithel dem Kreisausschuss eine zweite Entwurfsplanung vor, nämlich für einen Ersatz-Neubau. Dafür sei mit Honorarkosten in Höhe von 240 000 Euro zu rechnen. "Dann muss man abwägen: Sanierung oder Neubau." Für CSU-Fraktionssprecher Stefan Braun ist eine Gegenüberstellung der richtige Weg. Ähnlich sah es Hans-Jürgen Reitzenstein (FWS/FDP): "Ich würde auch abwarten wollen, aber ich werde wohl eher für einen Neubau sein." Die SPD steht nach Angaben ihres Sprechers Winfried Franz "voll hinter einem Neubau - das macht Sinn". Allerdings bat er darum, die Honorarkosten nochmals zu beleuchten, inwieweit da noch Spielraum sei. Raithel führte noch einen Grund an, der für einen Neubau spricht.Zu Beginn der Planungen wäre anstelle der jetzigen Dreifachturnhalle nur eine Zweifachturnhalle in Frage gekommen. Die Regierung habe zwischenzeitlich signalisiert, dass von den Nutzerzahlen her auch eine Dreifachturnhalle förderfähig sei. Für Karl-Heinz Herbst (Bündnis90/Die Grünen) ist ein "Neubau alternativlos". Seit Bad Reichenhall ziehe sich niemand mehr diesen Schuh an. Allerdings betonten sowohl Landrat Richard Reisinger als auch Thomas Raithel, dass die Sicherheit für Schüler, Sportler und Zuschauer nach wie vor gewährleistet sei.Im Beschluss genehmigte der Kreisausschuss außerplanmäßige Ausgaben für die Generalsanierung in Höhe von 250 000 Euro im Kreishaushalt 2017. Diese seien gedeckt, da an anderer Stelle im Etat eingespart werde: Die Sanierung der Sporthalle des ebenfalls in Sulzbach-Rosenberg ansässigen sonderpädagogischen Förderzentrums verzögere sich. Ebenfalls einstimmig empfahl das Gremium dem Kreistag die alternative Entwurfplanung für einen Neubau der Dreifachturnhalle der Walter-Höllerer-Realschule.