Sulzbach-Rosenberg

24.09.2017

Freudige Gesichter bei den Grünen am Wahlabend: In der Weinstube Centro verfolgte der Ortsverband um die Bundestags-Direktkandidatin Yvonne Rösel die Hochrechnungen am Bildschirm. "Ich bin glücklich über unser Ergebnis, wenn ich sehe, wie es den großen Parteien im Bundesgebiet ergangen ist", kommentierte sie die Wahl.

Leider seien aber enorm wichtige Themen wie Soziales, Klima, Energiewende, Kernkraft, Kohle und Massentierhaltung untergegangen in der allgemeinen Sicherheits- und Emigrationsdebatte im Wahlkampf und der öffentlichen Diskussion. "Dass Integration aber funktionieren kann, sieht man an der erfolgreichen Arbeit hier in Sulzbach-Rosenberg!"