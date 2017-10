Sport Sulzbach-Rosenberg

10.10.2017

Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen Bürgerklasse



Luftgewehr: 1. Matthias Mutzbauer (Kirwaleit Rosenberg, 95 Ringe); 2. Thomas Kaiser (BJV, 94); 3. Jürgen Tschursin (RUAG, 92); 4. Nicole Selendt (91); 5. Fritz Bart (beide CSU, 90).



Sportpistole: 1. Frank Pamler (93); 2. Nicole Selendt (beide CSU, 87); 3. Martin Morgenschweis (Kirwaleit Rosenberg, 80); 4. Andreas Troglauer (RUAG, 79); 5. Fritz Bart (CSU, 78)



Kombination Luftgewehr, Sportpistole, KK-Gewehr: 1. Nicole Selendt (266 Ringe); 2. Fritz Bart (beide CSU, 254); 3. Manuel Raab (250); 4. Jochen Güthe (beide Kirwaleit Rosenberg, 248); 5. Jürgen Tschursin (RUAG, 247)



Teamwettbewerb KK-Gewehr: 1. CSU VI (Ruth Kern, Irma Schaumberger, Florian Bart, Heidi Unger; 331 Ringe); 2. RUAG III (Martin Grosch, Florian Mattheß, Michael Fischer, Gerald Güntner; 321); 3. CSU I (Stefan Karg, Stefan Frank, Klaus Zahn, Günter Koller; 315)



KK-Gewehr: 1. Hans-Jürgen Fuchs (BJV, 95); 2. Josef Halemba (92); 3. Wladislaw Stang (92); 4. Vadim Schefer (90); 5. Jürgen Tschursin (89)



Schützenklasse



Luftgewehr Jugend: 1. Xenia Gareis (FSG Sulzbach, 189 Ringe); 2. Julia Moch (187); 3. Franziska Sertl (beide Edelweiß Süß, 179)



Luftgewehr Damen: 1. Julia Bauer (196); 2. Anja Scherer (187); 3. Manuela Weiß (alle Edelweiß Süß, 180)



Luftgewehr Herren: 1. Martin Donhauser (Edelweiß Obersdorf, 180); 2. Markus Bauer (Edelweiß Süß, 176); 3. Heinz Ertl (Stahlgruber, 175)



Luftgewehr Team: 1. Edelweiß Süß (Julia Bauer, Julia Moch, Anja Scherer, Manuela Weiß); 2. Edelweiß Süß II (Franziska Sertl, Markus Bauer, Alexander Rösl, Julius Falk); 3. Edelweiß Obersdorf (Martin Donhauser)



Luftpistole Herren: 1. Jürgen Weiß (FSG Sulzbach, 185); 2. Joachim Jäger (CSU, 178); 3. Eugen Meisenhelter (FSG Sulzbach, 161)



Sportpistole: 1. Leonhard Högner (184); 2. Jürgen Weiß (beide FSG Sulzbach, 179); 3. Joachim Jäger (CSU, 175)



Kombination: 1. Martin Donhauser (Edelweiß Obersdorf, 676); 2. Joachim Jäger (CSU, 672); 3. Jürgen Weiß (FSG Sulzbach, 666)



Kombination-Auflage: 1. Alfred Birner (721); 2. Herbert Bauer (703); 3. Kurt Falk (alle FSG Sulzbach, 691)



KK-Gewehr: 1. Anja Scherer (192); 2. Julia Bauer (beide Edelweiß Süß, 192); 3. Andreas Deichler (Edelweiß Obersdorf, 191)



KK-Gewehr Altersklasse: 1. Reinhold Brandl (ZSG 1893 Rosenberg, 190); 2. Rudolf Dürgner (RK Illschwang, 187); 3. Kurt Falk (FSG Sulzbach, 186)



KK-Team: 1. Edelweiß Süß I (Julia Bauer, Anja Scherer, Julia Moch, Manuela Weiß); 2. FSG Sulzbach I (Eugen Meisenhelter, Kurt Falk, Alfred Birner, Otto Gareis); 3. RK Illschwang I (Rudolf Dürgner, Andy Fuchs, Gerhard Feierabend, Wolfgang Eichenseer)



Luftgewehr Auflage: 1. Theo Heinz (207,9); 2. Gisela Heinz ( 207,8); 3. Herbert Bauer (alle FSG Sulzbach, 206,9).



Luftpistole Auflage: 1. Alfred Birner (194); 2. Kurt Falk (191); 3. Theo Heinz (alle FSG Sulzbach, 190). (bni)

Die Stadtmeisterschaften der Sportschützen und das Stadtkönigsschießen sind vorüber. Bürgerkönig, Stadtschützenkönig und viele andere Sieger in zahlreichen Disziplinen stehen fest.

Bürgerkönig wurde mit dem besten Schuss auf die Königsscheibe Michael Göppl. In der Schützenklasse bewies Martin Donhauser von Edelweiß Obersdorf das ruhigste Händchen beim Königsschuss mit dem Luftgewehr. Der Oberschützenmeister der Feuerschützengesellschaft 1433 Sulzbach, Herbert Bauer, überreichte den beiden zusammen mit dem Schirmherrn und Bürgermeister Michael Göth, Kurt Falk und Alfred Birner ihre Königsscheiben.194 Schützen hatten heuer am traditionellen Stadtkönigsschießen teilgenommen. Den Preis für die meisten Teilnehmer nahm 2. Bürgermeister Günter Koller für die CSU Sulzbach-Rosenberg entgegen.Bauer nutzte in seiner Ansprache die Gelegenheit, allen Helfern im Verein für den reibungslosen Ablauf zu danken. Und er würdigte vor allem einen, der maßgeblich daran beteiligt war, dass die Teilnehmer im neu ausgestatteten und in vielen Arbeitsstunden renovierten Schützenheim ihre Schüsse abgeben konnten - aber heuer nicht mehr dabei sein konnte: Manfred Konrad. Der begabte Schütze und treue Freund vieler FSGler ist kürzlich nach langer und schwerer Krankheit verstorben.40 Jahre lang hatte er dem Verein die Treue gehalten und die Feuerschützen unter anderem bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich vertreten. So sei der 60-Jährige auch über die Grenzen des Schützengaus Sulzbach-Rosenberg auf Wettkämpfen bestens bekannt gewesen, sagte Bauer. Viele Ehrenzeichen hat Manfred Konrad während seiner Zugehörigkeit zu den Feuerschützen erhalten. Bis zum Ausbruch seiner Krankheit vor gut sechs Jahren war der freundliche und hilfsbereite 60-Jährige außerdem im Vorstand in zahlreichen Positionen tätig und bekleidete gar für einige Zeit das Amt des Sportleiters.Großes Lob bekamen Herbert Bauer und seine Mannschaft von Bürgermeister Michael Göth. Die große Teilnehmerzahl von fast 200 Schützen und Nicht-Schützen zeige, dass der Schießsport sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreue und die Feuerschützen nicht nur für ihren Verein, sondern auch für die Allgemeinheit etwas täten. Bei der Siegerehrung überreichte er zahlreiche Pokale und Medaillen an die erfolgreichen Schützen.