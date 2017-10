Sport Sulzbach-Rosenberg

24.10.2017

Es war das erste richtige Spitzenspiel der Landesliga-Saison, und die Sulzbacher Handballerinnen um Wolfi Thom und Matze Prasse präsentierten sich in eigener Halle äußerst gut beim 31:25-Sieg über den HSV Bergtheim II. Zwar mussten die Herzogstädterinnen zunächst einen 0:3-Rückstand aufholen, dies gelang jedoch innerhalb von nur vier Minuten. Zur Halbzeit stand es 12:10 für die Heimmannschaft, doch wieder einmal fehlte der nötige Zug, um eine höhere Führung mit in die Kabine zu nehmen. Die erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs lief dann ganz nach den Wünschen des Sulzbacher Trainerduos. Beim 17:12 in der 38. Minute schien das Spiel die entscheidende Wendung genommen zu haben.

Doch wieder brachte Franziska Schlosser die Unterfränkinnen auf drei Tore zum Zwischenstand von 18:15 heran. Es drohte noch einmal spannend zu werden, doch die Sulzbacherinnen behielten die Nerven. Als Steffi Häckl innerhalb von zwei Minuten zwei Mal vom Punkt traf, lag die erste greifbare Vorentscheidung in der Luft. Der dünne Kader der Bergtheimerinnen machte sich bemerkbar, auch wenn der Kampfgeist durchaus Respekt verdient. Es fehlte ihnen der nötige Funken Schnelligkeit, um den flinken Herzogstädterinnen gefährlich zu werden. Platz drei war der Lohn für den Sieg.HC Sulzbach: Ohlmann (Tor), Schiegerl, Häckl je 5, Luber, Wagner je 4, Kopp 3, Himmerer, George, Steiner, Pöllath je 2, Müller, Mutzbauer je 1, Ertel, Wülfert