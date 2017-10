Sport Sulzbach-Rosenberg

25.10.2017

25.10.2017

Zum Auftaktspiel der Saison in der Bezirksoberliga fuhr die U 14 der Basketballgemeinschaft (BG) Sulzbach-Rosenberg nach Cham.

Schon die Anfangsminuten zeigten, dass es ein spannendes Spiel werden würde. Über ein 8:8 führte der Schlagabtausch der beiden Mannschaften bis zum Ende des ersten Viertels zu einem 12:12. Auch im zweiten Viertel ging es eng zu, und niemand verschaffte sich einen entscheidenden Vorsprung. So ging erst einmal der ASV Cham in Führung, die aber die U 14 der BG rasch wieder aufholte.Die Entscheidung fiel im dritten Viertel zugunsten der Sulzbach-Rosenberger. Vor allem Simeon Reutner und Jonas Herold überzeugten mit ihrer Trefferquote. Die Mannschaft gewann zunehmend an Sicherheit und ging aus diesem Abschnitt als klarer Sieger hervor. Im letzten Durchgang verkürzten die Chamer zwischenzeitlich, mussten aber letztlich eine Niederlage mit 49:58 einstecken.Für die BG Sulzbach-Rosenberg spielten (in Klammern die erzielten Punkte): Schmirler, Beck (je 2), Ullmann, Lee (je 4), Reutner (14), Auer, Maderer (2), Rotfuß (8), Herold (22).