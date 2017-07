Sport Sulzbach-Rosenberg

06.07.2017

06.07.2017

Beim Grillfest der Sulzbacher Bogenschützen überbrachte Ehrenschützenmeister Manfred Dütsch die gute Kunde: Ein Schütze aus ihren Reihen hat das Ticket nach Hohegeiß in der Tasche.

Der 57-jährige Ofenbauer Armin Brauner gewann bei den Landesmeisterschaften des Oberpfälzer Schützenbundes in der Herren-Altersklasse in der Blankbogendisziplin den Meistertitel. Zudem übertraf er mit 264 Ringen die Qualifikationsnorm des Deutschen Schützenbundes (DSB) von 250 Ringen für die deutschen Feldbogenmeisterschaften. Ausgetragen werden sie in Hohegeiß, einem Ortsteil von Braunlage im Harz.In Bogensportkreisen war Armin Brauner schon vor rund 40 Jahren kein Unbekannter: Im Alter von 15 Jahren machte er beim TSV Waldtrudering mit dem "schönsten Freiluftsport" Bekanntschaft und wurde schnell ein bekannter Leistungschütze. Auch der DSB wurde auf ihn aufmerksam und berief Armin Brauner in den Juniorenkader. Mit 18 schoss er sogar einen Deutschen Hallenrekord. Beruflich bedingt legte er dann aber eine längere Pause ein und aktivierte erst vor gut acht Jahren wieder seine Leidenschaft.Über das Schießen mit dem Reiterbogen, Compound- und Instinktivbogen spezialisierte er sich auf die Blankbogendisziplin, in der er auch eine eigene Technik entwickelt hat. Damit nimmt er nun an der deutschen Meisterschaft teil. Mit dabei ist auch sein Vereinskollege Stephan Bogner in der Schützenklasse, der aber in Hohegeiß für den BC Bärnau an den Start geht.Auf einem reizvollen Gelände bergauf, bergab und über Wiesen und Täler wetteifern die Teilnehmer am Wochenende 15./16. Juli über 24 Scheiben mit jeweils drei Pfeilen auf bekannte und unbekannte Entfernungen um die Meistertitel in allen Altersklassen.