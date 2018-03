Auerbacher Schwimmer in Plauen am Start

14.03.2018

Auerbach. Beim Vogtland-Schwimmcup des SC Plauen 06 waren Sprintqualitäten gefragt. Auf dem Programm standen für jede Lage nur jeweils die 50-Meter-Strecken. Die Auerbacher Schwimmer stellten ihre gute Form unter Beweis.

Fast ausnahmslos erzielten sie persönliche Bestzeiten, obwohl der Wettkampf auf der ungewohnten langen Bahn stattfand. Die acht Schnellsten in der Addition der erzielten Zeiten durften dann über 200 Meter Lagen noch einmal ihre Vielseitigkeit beweisen. Im Jahrgang 2001 und älter belegte Christina Bruckner einen hervorragenden sechsten Gesamtplatz. Zudem knackte Leonard Hieke über 50 Meter Freistil die Qualifikationszeit für die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften.Die Leistungen der Auerbacher flossen auch in die Bilanz der SG Nordoberpfalz ein. Sie verbuchte in der Mannschaftswertung Platz 4 unter 19 Vereinen.