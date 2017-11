Sport Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

3

0 29.11.2017

Einmal mehr standen die Sportfahrer des Automobil-Sport-Clubs Sulzbach-Rosenberg im NAVC im Rampenlicht. Bei der Siegerehrung der 33. Bayerischen NAVC-Auto- und Jugend-Cross-Kart-Slalom-Meisterschaft in Alfeld stellte der ASC mit Bertram Lukesch (Klasse 3 und 9), Albert Greß (Klasse 6), Liane Reger (Klasse 10) und Werner Söhnlein (Klasse 11) gleich fünf Bayerische Meister.

Jugendgruppe Stark war auch die ASC-Jugendgruppe bei den Meisterschaftsläufen zur Bayerischen NAVC-Jugend-Cross-Kart-Slalom-Meisterschaft 2017 vertreten, und dass neunzehn Sulzbach-Rosenberger in der Siegerliste zu finden sind, zeigt von dem Können und dem Geschick, mit dem die Jugendlichen ihre Cross-Karts über den Parcours jagen und von ihrem guten Ausbildungsstand, an dem ihre Trainerin Anneliese Franz einen entscheidenden Anteil hat.



Das beste Ergebnis für den ASC war in der Klasse 17 (Jahrgang 2005 bis 2007) der 1. Platz von Alina Maier, die damit auch den Damenjuniorpreis gewann. Die Vizemeisterschaft ging an Luca Füssel. Auf die weiteren Pokalränge kamen Luis Söhnlein, Matthias Rösl, Florian Brand und Jannik Bohmann. In der mit fünfzehn Bewerbern stark besetzten Klasse 18 (Jahrgang 2002 bis 2004) ging der Vizemeistertitel an Hanna Renner, gefolgt von Simon Härtl, Henrik Meyer, Johannes Engelhardt, Fiona Faltenbacher, Martin Ibler und Marlena Ruider. Auch in der Klasse 19 (Jahrgänge 1999 bis 2001) konnten sich die ASC-Jugendlichen sehr gut platzieren. Vize-Meister dieser Klasse wurde Elias Batek, gefolgt von Markus Janner, Klaus Meiler, Jonas Renner, Thomas Batek und Simon Werner. (gtl)

Ergebnisse Die ASC-Cross-Fahrer gingen in dieser Saison bei den Läufen zur Bayerischen NAVC-Cross-Slalom- Meisterschaft insgesamt 170 Mal an den Start, wobei die Jugendgruppe einen Anteil von 66 Starts hatte und dabei hervorragende Erfolge erzielte. Zusammen mit dem Vorsitzenden des NAVC-Landesverbandes Nordbayern, Martin Meyer, übergab MSC-Vorsitzender Robert Kölbl die verdienten Siegerpokale, die in großer Anzahl auch an die Sportfahrer des Automobil-Sport-Clubs Sulzbach-Rosenberg im NAVC gingen.



In acht Klassen hatten sich 22 ASC-Fahrer um die Meisterschaft beworben, und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. In der Klasse 3 (Serienfahrzeuge 1150 bis 1300 ccm) konnte Bertram Lukesch überlegen den Meistertitel erringen. Auf weiteren Plätzen folgten Fabian Meyer, Bastian Zahn und Markus Janner. In den Klassen vier und fünf konnten Lukas Renner, Marina Faltenbacher, Anne Renner und Werner Söhnlein gute Plätze verbuchen.



Der Meistertitel in der Klasse 6 (serienmäßige Fahrzeuge über 2000 ccm) ging an Albert Greß, gefolgt von Jürgen Batek. In der Klasse 9 (verbesserte Fahrzeuge bis 1150 ccm) ging Lukesch ebenfalls an den Start und konnte auch hier die Meisterschaft für sich verbuchen.



Der Meistertitel in der Klasse 10 (verbesserte Fahrzeuge 1300 bis 1600 ccm) ging an Liane Reger, sie verwies damit ihren Mann und Altmeister Reinhold Reger auf Platz zwei in dieser Klasse. Meister der Klasse 11 (verbesserte Fahrzeuge 1600 bis 2000 ccm) wurde Werner Söhnlein, gefolgt von Fabian Meyer.



In der Klasse 13 (Eigenbau ohne Hubraumbegrenzung) ging der Vize-Meistertitel an Albert Greß. Weiter waren in dieser Klasse Reinhold Reger, Walter Franz, Jürgen Batek, Patrick Fischer und Lukas Lehner erfolgreich unterwegs. Meister in der Damenklasse wurde mit großem Vorsprung Liane Reger. (gtl)

Dazu kam der Meistertitel von Liane Reger in der Damenklasse und in den Cross-Kart-Klassen der Meistertitel in der Klasse 17 (Jahrgänge 2005 bis 2007) von Alina Maier.Diese Bayerische Meisterschaft wird bei sieben Läufen in 14 Klassen ausgefahren, wobei in der Bayerischen NAVC-Jugend-Cross-Kart-Slalom-Meisterschaft noch drei Klassen der Jugendlichen dazu kamen, die mit sogenannten Off-Road-Karts um die Meisterschaft fuhren. Die Organisation der Meisterschaft 2017 lag in den Händen des MSC Wallerberg im NAVC und Vorsitzender Robert Kölbl freute sich in seiner Begrüßungsrede über die zahlreichen Motorsportler, die der Einladung Folge geleistet hatten. Sein Gruß galt unter anderem Bürgermeister Karl-Heinz Niebler, dem Vorsitzenden des NAVC-Landesverbandes Nordbayern Martin Meyer sowie den Vertretern der Veranstaltergemeinschaft und den NAVC-Ortsclubs. Sein besonderer Gruß galt den in großer Zahl anwesenden Kindern und Jugendlichen, die heuer wieder mit ihren Cross-Karts die Jugend-Cross-Kart-Meisterschaft mitgefahren waren.Auto-Cross-Slalom ist eine Sportart, die beim Automobil-Sport-Club Sulzbach-Rosenberg im NAVC schon seit 1985 praktiziert wird. Dabei muss ein auf losem Untergrund aufgebauter und mit Pylonen markierter Parcours auf Bestzeit fehlerfrei durchfahren werden.Während die ASC-Sportfahrer auf eigenen, zum Teil speziell für den Cross-Slalom hergerichteten Wagen an den Start gehen, starten die Mitglieder der Jugendgruppe auf zwei vereinseigenen Cross-Karts, die mit einem 9 PS starkem Honda-Motor ausgerüstet und für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen sind.