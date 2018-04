Sport Sulzbach-Rosenberg

05.04.2018

"Florale Kunst und Fotografie" ist eine neue Kunstausstellung im St.-Anna-Krankenhaus betitelt. Bei der Vernissage kamen zahlreiche Besucher, um die Kunstwerke von Floristin Barbara Müller und Fotograf Martin Krentz unter die Lupe zu nehmen. Die Ausstellungsstücke sind sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Obergeschoss zu finden und zieren das Krankenhaus noch bis Mitte Oktober.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Live-Musik von einem Jazz-Quartett. Bei einer kurzen Ansprache bedankten sich die Künstler für die Organisation der Ausstellung. "Ein großes Dankeschön gebührt neben der Kunst-AG auch dem St.-Anna-Krankenhaus für diese tolle Gelegenheit. Die familiäre Atmosphäre hier im Haus gefällt uns besonders gut, und wir sind stolz, die Räume mit unseren Werken schmücken zu dürfen", sagte Martin Krentz.Die gelernte Floristin Barbara Müller betreibt seit 2007 ihre eigene Werkstatt für lebendige Dekorationen aus Blumen und Holz in Neuhaus an der Pegnitz. Hier gestaltet sie auch florale Kleidungsstücke, welche der Fotograf Martin Krentz dann ablichtet."Durch die Fotografien werden meine frischen und individuell gefertigten Kleider konserviert. Die Fantasie nehme ich aus der Natur, denn sie gibt vor allem in schweren Momenten viel Kraft. Das möchte ich auch den Patienten des St.-Anna-Krankenhauses vermitteln. Unsere Kunstwerke sollen zu neuen Gedanken anregen", erklärt Barbara Müller.Neben den Blumenkleidern dienen aber auch andere Naturspektakel sowie Alltagsgegenstände als Motiv für die Fotografien. Das Kunstwerk "Zeit und Raum" zeigt beispielsweise eine Sanduhr auf einem Spiegel und beschäftigt sich mit einer anderen Wirklichkeit. Martin Krentz sieht die Zeit als große Täuscherin und wollte diese Thematik in seinem Kunstwerk verarbeiten.