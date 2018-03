Sport Sulzbach-Rosenberg

20.03.2018

0 20.03.2018

Qualifikation Bayernliga

FC Tegernheim 76:106 BG SulzbachBeim Rückspiel gegen den Tabellenzweiten aus Tergernheim wurde schon ab dem ersten Ballkontakt klar, dass die Sulzbacher auch dieses Spiel nicht herschenken wollten. Der Tip off wurde abgefangen und mit einem krachenden Dunking durch den Topscorer der Partie, Steven Ward (35 Punkte) abgeschlossen. Die zahlreich mitgereisten Fans sahen eine hochklassige Partie mit vielen Ballstafetten auf beiden Seiten. Bei den Tegernheimern war es vor allem Stein (24 Punkte), der die Abwehr sehenswert durchbrach und erfolgreich abschloss. Doch ab der 7. Minute war ein Bruch im Tegernheimer Angriff. Es wurde nur noch von außen geworfen und die Rebounds waren sichere Beute der Sulzbacher Center (Krieger, Schwinger, Gensch und Wing). Bei 30:56 wurden die Seiten gewechselt. Viele Unkonzentriertheiten auf beiden Seiten wurde jeweils gnadenlos bestraft, was zu einem wahren Punktereigen führte. Der ungefährdete Sieg brachte der BG zwei weitere Punkte für die Endabrechnung. Beim letzten Heimspiel in der Relegationsphase trifft Sulzbach am Sonntag, 25. März, um 16 Uhr im HCA-Gymnasium auf die Fibralon Baskets aus Neumarkt.BG Sulzbach: Garnett, Gensch 8, Hargro 7, Krieger 8, Nieves 19, Ruhland 11, Schwinger 5, Spulin 5, Ward 35, Wing 9