Sport Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

Die Basketballer der BG Sulzbach-Rosenberg wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten mit 93:57 gegen den SV Schwarzhofen den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der Aufsteiger aus Schwarzhofen war nur mit acht Spielern angereist, unter anderem fehlten die Topscorer Richthammer und Scharf, und versuchte, das Sulzbacher Centerspiel um Krieger, Schwinger, Gensch und Wing mit Zonenverteidigung zu unterbinden. Doch die Distanzwerfer der BG erwischten einen sehr guten Tag. Allen voran boten Nieves und Ruhland von jenseits der 6,75 Meter eine überzeugende Leistung und trugen maßgeblich zum 30:21 nach dem ersten Viertel bei. Da im zweiten Spielabschnitt die Defensive der Gäste ihr Konzept nicht änderte, glich dieses dem vorangegangenen. Der Sulzbacher Spielmacher Bullock brachte mit einigen schönen No-Look- Pässen auf die frei geblockten Center nun auch diese in die Punkteliste (51:33).

Nach der Pause bekam die BG Probleme im Umschaltspiel und sehr viele Korbleger fanden nicht ihr Ziel. Auch die Aggressivität in der Abwehr forderte Tribut an Konzentration und Kondition (66:44). Im Schlussabschnitt liefen die Pass-Stafetten immer besser und mit einem 10:0-Lauf gleich zu Beginn waren die Sulzbacher klar auf Siegkurs. Doch Schwarzhofen zeigte Moral und gestaltete das Spiel in den letzten Minuten abwechslungsreich.Durch den 93:57-Sieg steht die BG Sulzbach-Rosenberg an der Tabellenspitze der Vorrunde, denn mit dem Spiel gegen Tegernheim am 3. Dezember um 16 Uhr in der Gymnasiumshalle beginnt schon die Rückrunde der Bezirksoberliga.BG Sulzbach-Rosenberg: Nieves (23), Krieger (16), Gensch (15), Ruhland (11), Wing (8), Spulin (6), Schwinger (5), Deliste (4) , Dykun (3), Bullock (2)