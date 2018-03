Sport Sulzbach-Rosenberg

14.03.2018

Das direkte Duell entscheidet über den Aufstieg in die Bayernliga: Und hier haben die Basketballer der BG Sulzbach die Nase vorn.

Basketball Bayernliga Aufstiegsrunde



1. BG Sulzbach 826:585 18



2. FC Tegernheim 687:655 10



3. Fibalon Neumarkt II 524:650 4



4. SV Schwarzhofen 565:712 4

Der Tabellenerste BG Sulzbach schlug den direkten Kontrahenten FC Tegernheim mit 93:82 und machte den Aufstieg perfekt. Beide Teams hatten sich schon zweimal in der regulären Saison getroffen. Es waren immer Begegnungen auf hohem Niveau und sehr hoher Intensität - wie dieses Mal auch.Die Herzogstädter fanden schnell ins Match und zeigten einige gute Spielzüge, während Tegernheim seine Qualitäten von der Dreierlinie ins Rennen warf. Das Spiel wogte hin und her. Sulzbach zog davon und Tegernheim glich postwendend aus. Zum Ende des ersten Viertels fanden die Baskets zunehmend leichte Wege, den Ball einzunetzen. Mit 30:22 zog man ins zweite Spielviertel.Tegernheim punktete weiter von der Dreierlinie, fand auch mehr Zugriff auf die Angriffsbemühungen der Sulzbacher und brachten diese fast zum Erliegen. Mit einem 14:2-Lauf konnten sie bis auf 37:36 aufschließen. Bis zum 47:44 zur Pause war es wieder ein tolles Spiel auf Augenhöhe. Das dritte Viertel, bis jetzt das Paradeviertel der BG, nutzte anfangs Tegernheim zur Führung mit 49:47, doch das spornte die Sulzbacher und sie zündeten den Turbo. Sie ließen ihre Gegner nun sechs Minuten lang keinen Korb mehr erzielen, sie selbst machten 22 Punkte. Erst eine Auszeit auf der Gästeseite störte den Rhythmus und Tegernheim konnte auf 60:73 verkürzen. Das Schlussviertel war sehr hektisch, Sulzbach verpasste viele leichte Korbleger, und Tegernheim verwandelte viele seiner zahlreichen Freiwürfe nicht. So blieb die Anzeigentafel zum Spielende 93:82 stehen, mit diesem Sieg steht die BG Sulzbach vorzeitig als Aufsteiger in die Bayernliga fest.BG Sulzbach: Bullock 14, Gensch 3, Krieger 6, Kurz 3, Nieves 13, Ruhland 7, Schwinger 9, Spulin, Ward 38, Wing