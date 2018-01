Sport Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

31.01.2018

Auch das letzte Spiel in der Basketball-Bezirksoberliga gegen den SV Schwarzhofen gewann die BG Sulzbach mit 106:50. Zehn Spiele, zehn Siege - der Meister zieht verlustpunktfrei in die Relegationsrunde zum Aufstieg in die Bayernliga ein. Im ersten Viertel konnte der SV Schwarzhofen nur bis zum 5:8 mithalten, dann fanden sich die Sulzbacher mit der schwer zu spielenden Halle und den Körben zurecht. Nur ein Fehlwurf in diesem Viertel und eine sehr gute Abwehrleistung, bei der die Anspielstationen der Gastgeber fast vollständig aus dem Spiel genommen wurden. Mit 16:38 hieß es zu Beginn de zweiten Viertels, hier stand die Defensive der BG noch besser und Schwarzhofen steuerte nur noch sechs Punkte zum Halbzeitstand von 22:62 bei.

Mit einem 17:0-Lauf in Viertel drei zogen die Herzogstädter auf 26:82 davon. Wegen des deutlichen Vorsprungs ließ die Aggressivität der Baskets nach und die Schwarzhofener fanden ein ums andere mal die Lücke in der Verteidigung der Gäste. Jetzt zeigte der SV Schwarzhofen, warum er nicht zu unrecht auch in der Relegationsrunde zur Bayernliga steht und gestaltete das Spiel offen.Die BG Sulzbach um Ward, dem Topscorer der Partie (34 Punkte), legte wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag. Alle Spieler des Teams konnten sich am Ende in die Punkteliste eintragen. Am 4. Februar um 15.30 steigt das nächste Spiel in der HCA Gymnasium-Turnhalle im Pokal gegen den DJK Neustadt/WN II.BG Sulzbach: Bullock 19, Garnett 3, Krieger 16, Nieves 12, Reiff 2, Ruhland, 9 Spulin 7, Ward 34, Wing 4