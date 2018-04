Sport Sulzbach-Rosenberg

16.04.2018

Der TuS Rosenberg kann auch in der Saison 2018/19 auf Manuel Röhrer als Trainer für die zweite Mannschaft bauen.

Manuel Röhrer leistet hervorragende Arbeit als Herrentrainer und ergänzt sich mit Rainer Summerer im Trainings- und Spielbetrieb, so dass diese ein tolles Tandem bilden. Röhrer ist seit Kindesbeinen beim TuS Rosenberg aktiv und identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem Verein, so dass eine weitere Zusammenarbeit die logische Konsequenz ist.Der große Spielerkader, der überragende Trainingsbesuch sowie die mannschaftliche Geschlossenheit und Kameradschaft sind somit auch sein Verdienst, wovon die Spieler auch in Zukunft profitieren können.