Sport Sulzbach-Rosenberg

01.02.2018

62

0 01.02.201862

Ab auf den Rasen heißt es am Wochenende - und das unter Dach. Kunststücke auf Kunstrasen bietet das Hallenmasters des SV Illschwang, das in erneut mit hochkarätiger Besetzung aufwartet.

Mit FC Ingolstadt

RB Leipzig neu dabei

Lokalderbys

Die Turniere des 10. Hallenmasters im Überblick Freitag ab 19 Uhr



AH-Turnier mit All-Star Team 1.FC Nürnberg, SV Sorghof, SK Fürnried, FC Edelsfeld, SF Ursulapoppenricht, DJK Ammerthal, SV Kauerhof und SG Illschwang/Schwend



Samstag, 3. Februar



Ab 8 Uhr D-Jugend Turnier: FC Ingolstadt 04, Würzburger Kickers, FSV Berngau, SG Hahnbach/Gebenbach/ Ursulapoppenricht, SG Rosenberg/Traßlberg, FC Amberg, SG Königstein/Neukirchen, JFG Amberg-Sulzbach West 08, SG Rieden/Schmidmühlen/Vilshofen und SG Illschwang/Schwend



Ab 13.30 Uhr B-Juniorinnen: 1.FC Nürnberg, RB Leipzig, 1.FFC Frankfurt, FC Ingolstadt 04, SV 67 Weinberg, ETSV Würzburg, JFG Mittlere Vils und SV Illschwang



Ab 19 Uhr Herren: SV Hahnbach, TSV Königstein, TuS Rosenberg, FC Edelsfeld, SV Loderhof/Sulzbach, FC Großalbershof, SV Kauerhof und SV Illschwang/ Schwend



Sonntag, 4. Februar



Ab 8 Uhr E-Junioren: 1.FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, SK Lauf, DJK Ammerthal, FC Neukirchen, FC Schlicht, SV Raigering, SG Rosenberg/Traßlberg, SV Loderhof/Sulzbach und SV Illschwang/Schwend



Ab 13.30 Uhr F-Junioren: SV Kauerhof, SV Michaelpoppenricht, JSG Albachtal, FC Großalbershof, FC Edelsfeld, DJK Ursensollen, FSV Gärbershof, SV Loderhof/Sulzbach, SV Raigering und SV Illschwang/Schwend

Vom Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, lädt der SV Illschwang zum Hallenmasters mit Rundumbande zum zehnten Mal in der Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg ein.Dem SVI ist es auch im Jubiläumsjahr gelungen, bei den Turnieren ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen zu bekommen. Beim AH-Turnier am Freitag ist wieder das All-Star Team des 1.FC Nürnberg mit dabei. Schon in den vergangenen Jahren boten Club-Legenden wie Marek Mintal, Michael Wiesinger oder Thomas Ziemer auf der Kunstrasenfläche Kostproben ihres Könnens.Beim Turnier der D-Jugend am Samstagvormittag gelten der FC Ingolstadt 04 und die Würzburger Kickers als die beiden Top-Favoriten. Für die Gäste vom Main stellt die Teilnahme am Hallenmasters des SVI eine Premiere dar.Absoluter Höhepunkt des Wochenendes dürfte am Samstagnachmittag das Turnier der B-Juniorinnen werden. Als Titelverteidiger ist der 1.FC Nürnberg wieder mit dabei. Absolute Neulinge in Sulzbach-Rosenberg sind RB Leipzig, der SV 67 Weinberg und der ETSV Würzburg. Der FC Ingolstadt 04 und der 1.FFC Frankfurt werden schwere Mitkonkurrenten sein. Das Achterfeld ergänzen der Landesligist JFG Mittlere Vils und der Veranstalter SV Illschwang.Ganz im Zeichen von zahlreichen Lokalderbys steht das Turnier der Herrenmannschaften am Samstagabend. Die Teilnehmer aus der Kreisklasse, der Kreis- und der Bezirksliga lassen spannende, heiß umkämpfte Spiele erwarten. Den Titel will der TuS Rosenberg verteidigen.Der 1.FC Nürnberg und der SSV Jahn Regensburg dürften beim Turnier der E-Jugend den Titel unter sich ausmachen. Den Abschluss des Jubiläums-Hallenmasters bildet am Sonntagnachmittag das Turnier der F-Jugend mit zehn Mannschaften aus der Region.