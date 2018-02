Sport Sulzbach-Rosenberg

01.02.2018

Zum großen Finaltag der Oberpfälzer Schulhandballer treffen sechs Teams in Sulzbach-Rosenberg aufeinander. Das HCA-Gymnasium hat gleich zwei Eisen im Feuer.

Jeden Fehler bestraft

Regensburg zu stark

Im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" hatte die Bezirksschulobfrau für Handball, Bärbel Ströhl, im Auftrag des Sportreferats der Regierung der Oberpfalz die sechs Landkreis- bzw. Stadtsieger der Jahrgänge 2003 bis 2006 zusammengerufen. "Der Bezirkssieger löst die Fahrkarte zum Qualifikationsturnier um die nordbayerische Meisterschaft", kündigte sie an. Mädchen- und Jungenmannschaften maßen sich im Wechsel je zwei Mal zehn Minuten lang.Das Los entschied, dass die Jungenteams aus Oberviechtach und Neutraubling den Spielreigen eröffneten. Die beiden Mannschaften bestanden überwiegend aus älteren Jahrgängen und fast ausschließlich aus Vereinsspielern. Nach anfänglichem Abtasten gewann "Ovi" schnell die Oberhand und verbuchte mit 19:8 den ersten Sieg.Die HCA-Buben - mehrheitlich junge und reine Schulhandballer - zeigten sich gegen Neutraubling lauffreudig und konzentriert in Abwehr und Angriff. Angeführt durch David Sehnke und Marius Leibig, setzten sie sich deutlich mit 20:13 durch.Vor dem Spiel gegen Oberviechtach erwarteten die Zuschauer ein Duell von David gegen Goliath. Zur Überraschung aller hielten die HCA-Jungs bis zur Halbzeit mit und lagen nur 4:6 im Hintertreffen. Im zweiten Durchgang spielte der Favorit jedoch seine Konterstärke aus und bestrafte jeden kleinen Fehler der Herzogstädter. Mit 8:12 mussten sie sich geschlagen geben, zollten den Ortenburglern aber Anerkennung als verdienten Siegern und Vertretern der Oberpfalz um die nordbayerische Meisterschaft. Die HCA-Buben holten sich den Vize-Meistertitel, Neutraubling belegte den dritten Platz.Studiendirektorin Bärbel Ströhl betreute den Kader des HCA-Gymnasiums: Florian Brand (Tor/Feld), David Rösch, Bastian Herbst, Jakob Kaiser, Luis Posset, Tobias Lindner, Luca Seitz (1), Markus Seitz (Tor/Feld 2), Jakob Friese (2), David Sehnke (6), Marius Leibig (17).Das Mädchenturnier startete mit der Begegnung der Gastgeberinnen gegen Oberviechtach. Das Sulzbach-Rosenbeger Team, ebenfalls eine sehr junge Mannschaft, hielt anfangs noch gegen die eingespielte Vertretung des Ortenburg-Gymnasiums mit (2:2). Aber nachdem die Ortenburglerinnen ihre Anfangsnervosität abgelegt hatten, zogen sie unaufhaltsam davon. Mit 4:12 ging die Partie an Oberviechtach.Die Begegnung der Ovi-Auswahl gegen die Regensburger St. Marien-Schulvertretung war an Spannung kaum zu überbieten. Erst ein verwandelter Siebenmeter zehn Sekunden vor Spielende bescherte den Oberviechtacherinnen den Sieg mit 11:10. Somit standen auch sie als Bezirksmeister bereits fest.Die HCA-Mädchen hatten es im letzten Spiel in der Hand, den zweiten Platz einzuheimsen. Ihre schönen Spielzüge krönten sie aber nicht immer mit Toren. Die Regensburgerinnen ließen ihrerseits nun nichts mehr anbrennen und sicherten sich mit einem 16:6 die Silbermedaille. Das HCA belegte den dritten Rang.Betreut von Studienrat Ralph Huber, spielten für das HCA-Gymnasium: Franziska Kugler (Tor), Alina Maier, Lillian Eichenmüller, Sara Rösch, Lucy Marquardt, Madeleine Michel, Alina Schmidt, Sophie Dirscherl (3), Nina Tuchbreiter (1), Mia Eichenmüller (2), Emma Röhrer (4).Bezirksschulobfrau Bärbel Ströhl überreichte im Namen der Sparkasse Siegershirts an die beiden HCA-Teams, die als Landkreisvertreter in dieses Turnier gestartet waren. Der Fachberater der Regierung der Oberpfalz, Walter Ehrhardt, nahm dann die Siegerehrung vor. Er überreichte Urkunden sowie Medaillen in Gold, Silber und Bronze.