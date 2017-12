Sport Sulzbach-Rosenberg

06.12.2017

2

0 06.12.2017

Bezirksoberliga Herren

Sulzbach-Rosenberg - Tegernheim 97:87Neumarkt II - Weiden II 110:451. BG Sulzbach 7 571:404 142. FC Tegernheim 7 601:454 103. Fibalon B. Neumarkt II 7 494:469 84. SV Schwarzhofen 4 300:269 25. Regensburg Baskets II 5 280:321 26. Hamm B. Weiden II 6 310:639 0

Zweiter Sieg über den FC Tegernheim: Gegen den Zweiten der Basketball-Bezirksoberliga zeigte Tabellenführer BG Sulzbach-Rosenberg im ersten Viertel eine kompakte Mannschaftsleistung um Topscorer und Neuzugang Steven Ward (37 Punkte). Ward gelangen dabei zwei Dreier, ebenso wie Aufbauspieler Michael Ruhland. Sulzbach lag dabei schon mit 15 Punkten in Front. Doch das zweite und dritte Viertel gehörten dem FC Tegernheim, der immer wieder die Lücken in der Baskets-Abwehr fand. Die Gäste schlossen zum zwischenzeitlichen 77:76 auf. Erst eine Auszeit der Herzogstädter brachte die Wende und die Spieler besannen sich auf ihre Kampfstärke. Die letzten fünf Minuten der Partie waren an Spannung kaum zu überbieten. Doch die BG Sulzbach setzte sich im Endspurt noch einmal ab und siegte mit 97:87. Die Sulzbacher verteidigten damit ihre Tabellenführung.

BG Sulzbach: Steven Anthony Ward 37, Felix Schwinger 15, Andreas Krieger 10, Matthias Gensch 9, Trent Marquez Bullock, 6 Michael Ruhland 6, Thomas Lindner 5, Emmanuel Nieves 5, Maximilian Kurz 2, Wladimir Spulin 2, Sheldon Deliste, Andre Wing