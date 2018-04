Sport Sulzbach-Rosenberg

Die D 1-Jugend des HC Sulzbach-Rosenberg schließt die sehr anspruchsvolle Nordbayernliga mit einem respektablen Mittelfeld-Platz ab.

Ende des vergangenen Jahres marschierten die jungen Sulzbach-Rosenberger Handballer mit überzeugenden Leistungen sensationell souverän mit 24:0 Punkten durch die Bezirksliga. Das bedeutete den Aufstieg in die höchste Leistungsgruppe dieser Altersklasse. Wie schwer es ist, diese Liga zu erreichen, lässt die Tatsache erahnen, dass der sehr ambitionierte Bundesliganachwuchs des HSC Coburg den Aufstieg dorthin verpasst hat.In spannenden und niveauvollen Begegnungen setzten sich die HC-Boys unter anderem mit dem späteren Meister HC Erlangen und HaSpo Bayreuth auseinander. Die Talente aus der Herzogstadt überzeugten mit einer temporeichen und offensiven Spielweise. Leider konnte die Mannschaft lediglich in der Hälfte der Partien mit Bestbesetzung antreten. Dann aber war es sogar gegen die Top-Teams vollkommen konkurrenzfähig. Zum Finale standen vier deutlichen Siegen nur sechs sehr knappe Niederlagen gegenüber.Das Trainer-Trio um Hans-Jürgen Kästl, Christian Weigl und Simon Sehnke bilanzierte am Ende der Runde eine phantastische Weiterentwicklung ihrer Jungs. Sie wiesen auch darauf hin, dass im jüngsten Team der Elite-Liga immerhin fünf Spieler auch in der nächsten Spielrunde noch in der D-Jugend antreten dürfen und einer erfolgversprechende Basis bilden.Der ältere Teil des Jahrgangs 2005 bereitet sich seit vielen Wochen auf die bedeutsamen Qualifikationsspiele für die Saison 2018/19 vor. Weitere sechs Jungen, die sich im Verlauf der letzten Monate den Handballern angeschlossen hatten, verstärkten erfolgreich die D2-Jugend und sammelten wichtige Spielerfahrungen.