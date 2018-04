Sport Sulzbach-Rosenberg

Süße Preise setzte der Schachclub Sulzbach-Rosenberg für die zehn Kinder und Jugendlichen aus, die zu seinem Blitzturnier angetreten waren. Sie spielten in zwei Gruppen um den Sieg. Die beiden Hauer-Brüder starteten nach ihren Erfolgen in den Vorjahren als Favoriten, bekamen aber durch den Neuzugang Philipp Erhardt starke Konkurrenz. Gegen Julian Hauer holte er ein Remis heraus. Eine Nummer zu groß war dagegen der Oberpfalzmeister Maximilian Hauer, der auch alle anderen Partien gewann und bei der Siegerehrung den Ein-Kilo-Osterhasen hochhielt. Den zweiten Platz erreichte Philipp Erhardt vor Julian Hauer. Souveräner Sieger in der Gruppe 2 war Paul Sallmen, der ebenfalls alle Partien für sich entschied. Neue Mitspieler sind beim Schachclub jeden Freitag willkommen. Anfänger treffen sich ab 18 Uhr, Fortgeschrittene ab 19 Uhr in der Langen Gasse 13.