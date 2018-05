Sport Sulzbach-Rosenberg

Die schon vielfach geäußerte Vorfreude auf das Dultboxen dürfte dem BC Sulzbach-Rosenberg wieder ein volles Zelt bescheren. 500 bis 700 Zuschauer werden erwartet.

Amberg. Am Samstag, 5. Mai, ab 15 Uhr geht es in zehn geplanten Auseinandersetzungen zur Sache. Bereits eine halbe Stunde vorher besteht für Boxsport-Interessierte die Möglichkeit, eine Trainingseinheit zu verfolgen. Vier Nachwuchsboxer des Vereins werden unter Anleitung ihrer Trainer demonstrieren, wie facettenreich diese Sportart ist. Manfred Pickel wird mit Janine Meyer Pratzentraining vorführen. Für die eigentlich erwünschte Bandbreite der Gewichtsklassen konnten gerade für die leichteren Klassen keine Paarungen zusammengestellt werden."Ein schwieriges Unterfangen bei der derzeit beliebten Boxen-im-Bierzelt-Hochsaison, überhaupt Teilnehmer zu finden", erklärt Vereinsvorstand und Trainer Mike Meyer. Erwartet werden Nikita Bronik (SC Nürnberg, 15 Jahre), frisch gekürter Bronzemedaillengewinner der deutschen Meisterschaft im Weltergewicht, gegen den Weißenburger Marvin Kammel. Die beiden 16-jährigen Neziri Argjent (verstärkt den BC Sulzbach-Rosenberg aus Neumarkter Richtung) und Erik Huber belegen die Halbmittelgewichtsklasse.Im Mittelgewicht tritt an für Sulzbach der 18-jährige Gerard Nzila (13 Kämpfe) gegen den zwei Jahre jüngeren Nemanja Nikic (30 Kämpfe). Im Halbschwergewicht darf man gespannt sein auf den gebürtigen Sulzbacher und bayrischen Vizemeister Stanislav Vogel, der beim BC Amberg gemeldet ist und vergangenes Wochenende beim Zwickauer Manfred-Hillmer-Gedächtnisturnier gewann. Er bekommt Felix Döring (verstärkt die Weißenburger vom Boxfit Regensburg) vor die Fäuste.Einer der beiden Höhepunkte des Nachmittags wird der Kampf zwischen Manuel Propp (19 Jahre, neun Kämpfe) vom BC Amberg gegen Rakhim Shidaev (18 Jahre, 23 Kämpfe - davon nur drei verloren) werden. Propp ist ostbayerischer Meister und nahm Ende vergangenen Jahres auf Einladung des Bayrischen Boxverbandes an einem Ländervergleichskampf gegen eine Auswahl Russlands teil. Shidaev erkämpfte sich 2017 die Teilnahme an der U19-Meisterschaft. Fabian Hellbach tritt gegen Ronny Schlapps an. Beide kämpfen wie auch die vorhergehende Paarung im Weltergewicht. Vladislav Schefer (20 Jahre, Schwergewicht, BC Amberg) und sein Vereinskamerad Andreas Keil (33 Jahre, Weltergewicht) hatten schon vor Jahren eine aktive Boxkarriere, legten eine Pause ein und starten ein Comeback. Auf sie warten Miroslav Nikic und Kris Bushi. Seinen ersten Ringauftritt hat Aleksander Siridin (BC Sulzbach) gegen Moritz Herrmann, gleichfalls kampfunerfahren, vor sich.Absolutes Highlight dürfte der Kampf zwischen dem frisch gebackenen Bundesliga-Mannschaftsmeister Andrej Merzliakov (Mittelgewicht, 82 Kämpfe) des BSK Hannover-Seelze und Remigiusz Syska (Teilnehmer der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2016, 49 Kämpfe) werden. Merzliakov, das Zugpferd des BC Amberg, stand schon einmal dem Franken gegenüber und gewann wie fast alle seiner Kämpfe. Boxerisch sollte diese Veranstaltung ein voller Erfolg werden. Für den BC Sulzbach-Rosenberg um das Trainer-Trio Mike Meyer, Gottfried Weber und Alexander Kramer samt Organisationsteam ein riesiger Brocken Arbeit, der gestemmt werden muss, um dieser Sportart zu noch mehr Popularität verhelfen.