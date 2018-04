Sport Sulzbach-Rosenberg

In der ersten Runde der Jugendqualifikation für die Landesliga in der Handball-Saison 2018/19 erreichte die männliche C-Jugend des HC Sulzbach-Rosenberg den ersten Platz und somit auch den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde für die Bayernliga.

Mit einem Kader von zehn Spielern aus den Jahrgängen 2004 und 2005 fuhr das erst seit wenigen Wochen in dieser Zusammensetzung spielende Team mit seinen Trainern Hans-Jürgen Kästl und Michael Klose am vergangenen Sonntag zur ersten Runde der Landesliga-Qualifikation nach Würzburg-Heidingsfeld.Dort trafen die Sulzbacher gleich im ersten Spiel auf die Reserve des HC Erlangen, gegen die sich nicht unbedingt viel ausgerechnet hatten. Bereits nach wenigen Spielminuten zeigte sich jedoch, dass der HCS nicht nur mithalten konnte, sondern mit einer kompakten Abwehrleistung und einem schnellen Angriffsspiel dem Gegner durchaus etwas entgegenzusetzen hatte. Vor allem die Treffsicherheit des Sulzbacher Rückraumspielers Marius Leibig (8 Tore) und ein überzeugendes Positionsspiel des Kreisläufers Manuel Huf (5 Tore) sorgten schließlich für den verdienten 18:16-Erfolg gegen die favorisierten Erlanger.Die nächsten beiden Spiele gegen TuSpo Nürnberg und den MHV Schweinfurt 09 wurden im Anschluss klar gewonnen (29:9 und 23:6). Das letzte Spiel mussten die Sulzbacher dann gegen den Turnierausrichter TG Heidingsfeld bestreiten. Da auch Heidingsfeld gegen Erlangen gepunktet hatte, war die Begegnung das Finale um den Turniersieg. Am Ende eines langen Spieltages mussten die Spieler noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Bis zur Halbzeit blieb die Partie spannend (11:8), dann ließ das Team von Hansjürgen Kästl und Michael Klose aber keinen Zweifel mehr am Willen zum Turniersieg und schlug Heidingsfeld relativ klar mit 22:16.Der erreichte erste Platz in der Abschlusstabelle bedeutet den Aufstieg in die nächste Qualifikationsrunde für die Bayernliga, die in zwei Wochen ausgetragen wird