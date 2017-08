Sport Sulzbach-Rosenberg

30.08.2017

2

0 30.08.2017

Die ersten Punkte des neuen Fußballjahres gibt es für C-Junioren schon am letzten Ferienwochenende zu gewinnen. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, die Teams einzuspielen und die Neuzugänge aus der D-Jugend an das größere Spielfeld zu gewöhnen. Deshalb kam den vier beteiligten Spielgemeinschaften ein Vorbereitungsturnier im Aicher-Stadion in Rosenberg gerade recht.

Abschlusstabelle 1. SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof 9 Punkte / 14:0 Tore



2. SG Schnaittenbach/Hirschau/Kohlberg/Ehenfeld 4 / 6:7



3. SG Ensdorf/Ebermannsdorf 4 / 2:5



4. SG Illschwang/Schwend/Kastl 0 / 1:11

Bei ihrem ersten Auftritt zeigte die neugegründete SG der Vereine aus Rosenberg, Traßlberg, Loderhof und Kauerhof vielversprechende Ansätze. Sie spielte stellenweise tollen Kombinationsfußball und war in allen Spielen siegreich. Allerdings fehlten, bedingt durch die Urlaubszeit, in allen Teams einige Stammkräfte. Das C 1-Trainerteam Frank Kokott und Stefan Luber hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Ein besonderer Dank galt den Schiedsrichtern Timo Roth, Markus Blaschek und Georg Weitzer.